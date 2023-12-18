Okulda hamile öğretmene saldırı! Bayıldı şoka girdi!

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Mükremin Köse, "Eğitimcilere yönelik her saldırı aklımızı körleştirmekte, ruhumuzu karartmakta, benliğimizi esir almakta, irfanımızı yok etmektedir. Bu sebeple cehalete dayanan şiddeti bir an önce ortadan kaldırmalıyız. Öğretmenlerimizi hedef alan bütün saldırılar sona erinceye, karanlık, şuursuzluk son buluncaya kadar herkesi sorumluluk almaya davet ediyorum. Biz bilginin gücünün, cehalet cürmüyle sindirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Ruhumuzu besleyen, benliğimizi geliştiren, geleceğimizi aydınlatan milletçe varlığımızın dayanağı olan eğitimin, şiddete esir olmasına hep birlikte karşı durmalıyız" dedi.

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