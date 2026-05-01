Okulda kelebek bıçaklı dehşet

Ankara'nın Mamak'taki Osman Yüksel Serdengeçti İmam Hatip Ortaokulu'nda 24 Nisan'da, 5. ders saati sırasında belirlenemeyen bir nedenle Umut Sarıkaya (14) sol bacağından bıçaklanarak yaralandı. O sırada arkası dönük bir şekilde ders anlatan öğretmen olayın farkına varınca 112 Acil'e haber verdi. Sarıkaya hastanede tedavi altına alırken ihbar üzerine olay yerine gelen polisler inceleme başlattı. İlk incelemede Sarıkaya'nın kendi kendini yaraladığı değerlendirilse de çocuğun ailesinin topladığı deliller süreci değiştirdi. Aile, çocuklarının sıra arkadaşı D.B.Ö. tarafından yaralandığını dile getirerek şikayetçi oldu.

BIÇAK SINIFTA ELDEN ELE DOLAŞTI

Sarıkaya'nın sınıf arkadaşlarının da ifadesine başvuruldu. Sınıf arkadaşı E.K. verdiği savcılık ifadesinde olaydan bir gün önce kelebek tipi bir bıçağı seyyar satıcıdan aldığını ve okula getirdiğini söyledi. E.K. ders sırasında bu bıçağı 'bende dursun' demesi üzerine Umut'a verdiği belirtti. Bir süre sonra bıçağın D.B.Ö.'ye geçtiği, bu aşamada olayın gerçekleştiğini söyledi. Delilleri değerlendiren savcılık, D.B.Ö.'nün elindeki bıçakla henüz belirlenemeyen bir nedenle Umut Sarıkaya'ya müdahalede bulunduğu ve öğrencinin sol bacağından yaralandığı belirtti. Anne Alev Sarıkaya, "Oğlum ölümden döndü. Atardamarı ve başka bir damarı da parçalandı" dedi.