Okulda ölümde sorumlu yok!

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde yaşayan Yusuf Taşkın, geçen yıl 28 Mayıs'ta, öğretmeni sınıfta yokken sınıf arkadaşı M.İ.Ç.'nin (10) boğazını sıkması sonucu nefessiz kaldı. Hastaneye kaldırılan Taşkın, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Selçuklu Kaymakamlığı ders bitmeden okulu terk eden sınıf öğretmeni ve aynı zamanda kat nöbetçisi Adıgüzel A. hakkında soruşturma izni verirken okul müdürü Şah Hüseyin P. ve nöbetçi müdür yardımcısı Cemil E. hakkında soruşturma izni vermedi. Ancak Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Taşkın ailesinin avukatlarının itirazı üzerine Konya Bölge İdare Mahkemesi müdür ve müdür yardımcısı hakkında da soruşturma izni verdi. Bu kararın ardından başlatılan savcılık soruşturması tamamlandı. Okul Müdürü Şah Hüseyin P. ve müdür yardımcısı Cemil E. hakkında görevlerinin gereklerini yerine getirmelerine yeterli düzeyde delil elde edilemediği gerekçesiyle kovuşturmaya yer yoktur kararı verildi.

Kararda sınıf öğretmeni ve kat nöbetçisi olan Adıgüzel A.'nın ders bitme saatinin 12.10 olmasına rağmen 11.58'de müdür yardımcısı veya müdüre bilgi verip, izin almaksızın okul dışına çıktığı ve 12.12 sıralarında okul binasına girdiği belirtildi. Yönetmelik ve nöbet talimatnamesine aykırı hareket eden öğretmenin, ders bitiminden önce hiçbir yetkiliye haber vermeden okulu terk ettiği, aynı zamanda kat nöbetçisi olması nedeniyle nöbet işlemlerini yerine getirmesi gerekirken görevinin gereklerine aykırı hareket ettiği ifade edilen kararda, Yusuf'un aynı sınıftaki arkadaşı tarafından ölümü ile sonuçlanan olayı müdür yardımcısı K.A.'dan öğrenene kadar hiçbir şekilde kontrol dahi etmediği belirtilerek, 'görevi kötüye kullanma' suçunu işlediği vurgulandı.

'BİR SIKINTI OLMAZ' DİYE DÜŞÜNDÜM...

Adıgüzel A. ifadesinde, öğrencilere mezuniyet hediyesi olarak tatlı almak için ders bitiminden 10 dakika önce sınıftan ayrıldığını, ayrılmadan önce nöbetçi müdür yardımcısına bilgi vermediğini, ders bitimine yakın olduğu için herhangi bir sıkıntı olmayacağını düşündüğünü söyledi. Adıgüzel A. hakkında da soruşturmanın sürdüğü belirtildi.