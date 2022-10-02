Haberler Yaşam Haberleri Okulda siber hırsızlık şoku
Giriş Tarihi: 3.10.2022

Okulda siber hırsızlık şoku

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Okulda siber hırsızlık şoku
İstanbul Sarıyer'deki bir özel kolejde yaşları 11 ile 14 arasında değişen 5 ortaokul öğrencisi öğretmenlerin kredi kartları bilgilerini ele geçirerek internete çeşitli sitelerden onbinlerce liralık alışveriş yaptı. Siber hırsızlık, birkaç ay önce müzik öğretmenleri M.Ş. ve İ.D.'nin telefonlarına kredi kartlarından internet harcamaları yapıldığına dair mesajların gelmesiyle gün yüzüne çıktı. Bir süre sonra öğretmenler odasındaki matematik öğretmeni I.G. ile rehber öğretmen M.T.'nin telefonlarına da harcama mesajı geldi. Öğretmenler şüpheli işlem için bankaları aradığında kredi kartlarıyla oyun sitelerinden, kripto para şirketlerinden harcama yapıldığı belirlendi. Öğretmenlerin ve okul yönetiminin şikayetiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmada okuldaki güvenlik kameraları ve alışverişin yapıldığı IP'ler incelendi. Devam eden soruşturmada online alışverişin yapıldığı saatlerde bilgisayarı kullanan 5 öğrencinin işbirliği içinde hareket ettiği tespit edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi
Son dakika haberi | Ankara'nın göbeğinde istek şarkı cinayeti: Müzisyen Onur Şener hayatını kaybetti
Son dakika: Pendik-Sabiha Gökçen Metrosu açıldı! Başkan Erdoğan’dan İBB'ye sert tepki: Benim İstanbullum derslerini verecek
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, başvuru şartları nelerdir, ne kadar veriliyor? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatar?
Teşkilat yeni sezon oyuncuları kimler? TRT 1 Teşkilat dizisi oyuncu kadrosunda kimler katıldı?
Faturalar yıldızlara ulaştı! Avrupa’da ekmek lüks oldu
KYK ek tercih yurt başvuru GSB 2022: KYK ek yurt başvurusu olacak mı, ne zaman yapılacak? Yurt ek yerleştirme tarihleri
Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metro durakları 2022: Pendik Sabiha Gökçen metrosu açıldı! İşte M10 metro hattı istasyonları ve tüm bilgiler
SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
Benzin fiyatı güncel son durum nasıl? | 2 Ekim 2022 Pazar bugün LPG, Mazot, Motorin, Benzin fiyatı ne kadar oldu, benzine indirim gelecek mi, zam mı geldi? İşte detaylar
ARKADAŞINA GÖNDER
Okulda siber hırsızlık şoku
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA