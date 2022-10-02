Okulda siber hırsızlık şoku

İstanbul Sarıyer'deki bir özel kolejde yaşları 11 ile 14 arasında değişen 5 ortaokul öğrencisi öğretmenlerin kredi kartları bilgilerini ele geçirerek internete çeşitli sitelerden onbinlerce liralık alışveriş yaptı. Siber hırsızlık, birkaç ay önce müzik öğretmenleri M.Ş. ve İ.D.'nin telefonlarına kredi kartlarından internet harcamaları yapıldığına dair mesajların gelmesiyle gün yüzüne çıktı. Bir süre sonra öğretmenler odasındaki matematik öğretmeni I.G. ile rehber öğretmen M.T.'nin telefonlarına da harcama mesajı geldi. Öğretmenler şüpheli işlem için bankaları aradığında kredi kartlarıyla oyun sitelerinden, kripto para şirketlerinden harcama yapıldığı belirlendi. Öğretmenlerin ve okul yönetiminin şikayetiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmada okuldaki güvenlik kameraları ve alışverişin yapıldığı IP'ler incelendi. Devam eden soruşturmada online alışverişin yapıldığı saatlerde bilgisayarı kullanan 5 öğrencinin işbirliği içinde hareket ettiği tespit edildi.