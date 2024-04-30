Okuldan atılan öğrenci ve arkadaşları müdürü bıçakladı

Merkez Kayapınar ilçesinde yer alan Ali Emiri Anadolu Lisesi'ne daha önce okuldan atılan bir öğrenci ve 3 arkadaşı gelerek okul müdürü Hüseyin Oruç ile tartıştı. Tartışma sırasında 4 kişi müdür Hüseyin Oruç'u bacağından, sırtından ve karın boşluğundan bıçaklayarak kaçtı. Öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra yaralı okul müdürü Hüseyin Oruç, ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Oruç'un hayati tehlikeyi atlattığı belirtilirken, öğrencinin daha öncede okula gelip okul müdürünü tehdit ettiği belirtildi. Yaşanan olaya öğretmenler büyük tepki gösterirken, kaçan 4 kişinin yakalanması amacıyla polis çalışmalarına başladı.