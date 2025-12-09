Okuldan çıktıktan sonra kaybolmuştu! Küçük çocuğu AFAD ekipleri buldu

Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesinde sabah saatlerinde okulda öğretmeni tarafından uyarıldığı ve ailesiyle konuşacağını söylediği öğrenilen 13 yaşındaki H.A.A., okuldan çıktıktan sonra kayboldu. AFAD, jandarma ekipleri, kokuya duyarlı köpekler ve havadan dron desteğiyle aranan öğrenci, saat 17.30'da sağlıklı bir şekilde bulundu. Kuytucak Mahallesi Alifakılar mevkiinde bulunan öğrenci annesine teslim edildi. O anlarda anne gözyaşı döktü.





Kızıllar Mahalle Muhtarı Hüseyin Aktaş, çocuğu her yerde aradıklarını ifade ederken, çocuğun yakınları öğretmenin uyarısının ardından öğrencinin okuldan ayrıldığını iddia etti.