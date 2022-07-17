Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim takvimini duyururken okullar ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi paylaşıldı. Gelecek yıl okulların ara tatil yapacağı ve hangi tarihlerde ne zaman kapanacağı belli oldu. Peki Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 MEB takvimi ile okullar ne zaman açılıyor, kaç gün var?
2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.
MEB Bakanı Mahmut Özer şu sözleri sarf etti:
"Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası var. Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olacak. Ara tatillerde yeniden adaptasyon ile ilgili şikayetler alıyoruz ancak ara tatil uygulaması önümüzdeki yıl da devam edecek. Bu konuda çok düşündük ama bir değişikliği gitmedik. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan'da gerçekleştirilecek. Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak."
Bakan Özer'in açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.
2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.
14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.
Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.
Bakan Özer'in açıklamasında yer alan bilgilere göre okullar 12 Eylül 2022'de başlayacak. 12 Eylül 2022 itibariyle birlikte öğrenciler yeni ders yılı için okullara dönecekler.