"Okullar ne zaman açılacak 2022; yaz tatili ne zaman bitecek?" soruları MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi ile netlik kazandı. Her sene yeni eğitim yılı Eylül ayında başlarken 2022 yaz tatili 86 gün, yaklaşık 3 ay sürecek. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise önemli açıklamalarda bulundu. Peki; bu sene okullar ne zaman açılıyor? İşte MEB takvimi bilgileri.
YENİ TAKVİM AÇIKLANDI!
2022 – 2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başlayacak.
MEB takvimine göre okullar, 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.
ARA TATİLLER
İlk ara tatil 14 18 Kasım 2022, ikinci ara tatil 17 20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak.
YARIYIL TATİLİ
Yarıyıl tatili 23 Ocak – 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
MEB, çalışma takvimini yayımladı. Çalışma takviminde yaz tatilinin ne zaman biteceğini, okulların ne zaman açılacağı yazıyor. 2022 – 2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başlayacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2023?
Okullar MEB çalışma takvimine göre 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.
YAZ TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK, KAÇ AY?
2022 yaz tatili 86 gün, yaklaşık 3 ay sürecek.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK MEB AÇIKLAMA
MEB Bakanı Mahmut Özer şu sözleri sarf etti:
"Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası var. Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olacak. Ara tatillerde yeniden adaptasyon ile ilgili şikayetler alıyoruz ancak ara tatil uygulaması önümüzdeki yıl da devam edecek. Bu konuda çok düşündük ama bir değişikliği gitmedik. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan'da gerçekleştirilecek. Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak."