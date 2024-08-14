Okullar ne zaman açılacak? 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılı takviminin yayınlanmasıyla birlikte okulların ne zaman açılacağı belli oldu. Öğrenciler yaz tatillerine veda edeceği günü öğrenmek için araştırmalarını sürdürmekte. Peki, 2024-2025 okullar ne zaman açılacak? İşte, konuyla ilişkin detaylar…