Okullar ne zaman açılacak? 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılı takviminin yayınlanmasıyla birlikte okulların ne zaman açılacağı belli oldu. Öğrenciler yaz tatillerine veda edeceği günü öğrenmek için araştırmalarını sürdürmekte. Peki, 2024-2025 okullar ne zaman açılacak? İşte, konuyla ilişkin detaylar…
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesi sonrasında, okulların açılacağı tarih belirlendi. Buna takvime göre ; okullarda birinci dönem 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.