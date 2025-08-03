Haberler Yaşam Haberleri Okullar ne zaman açılıyor? MEB takvimi ile 2025-26 birinci dönem başlangıç ve bitiş tarihleri
Giriş Tarihi: 3.8.2025 16:24 Son Güncelleme: 3.8.2025 16:24

Okullar ne zaman açılıyor? MEB takvimi ile 2025-26 birinci dönem başlangıç ve bitiş tarihleri

Yeni eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. MEB, 2025-2026 eğitim yılı takvimini yayımladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin okula başlayacağı tarih ve tatil aralıkları resmi olarak açıklandı. Peki, okullar Eylül ayında hangi tarihte açılıyor? Ara tatiller ve yarıyıl tatili ne zaman? İşte Milli Eğitim Bakanlığı’nın paylaştığı o takvim…

Okullar ne zaman açılıyor? MEB takvimi ile 2025-26 birinci dönem başlangıç ve bitiş tarihleri

Yaz tatili sürerken öğrenciler yeni eğitim yılı hazırlıklarını da yakından takip ediyor. Okulların Eylül ayında açılması beklenirken, kesin tarih Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Aynı zamanda 2025-2026 eğitim yılı içerisinde uygulanacak ara tatil ve sömestr tarihleri de paylaşıldı. Peki, okullar ne zaman açılıyor, ne zaman kapanıyor? İşte detaylar…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Yeni eğitim öğretim yılı boyunca uygulanacak ara tatil ve yarıyıl tatili tarihleri de belli oldu:

2025-2026 Eğitim Öğretim yılı okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak.

1. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül 2025'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, söz konusu sınıflardaki öğrenciler, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında uyum eğitimine katılacak. Böylece yeni okula başlayan öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle tanışma fırsatı bulacak.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte sona erecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Okullar ne zaman açılıyor? MEB takvimi ile 2025-26 birinci dönem başlangıç ve bitiş tarihleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz