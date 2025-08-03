Okullar ne zaman açılıyor? MEB takvimi ile 2025-26 birinci dönem başlangıç ve bitiş tarihleri

Yaz tatili sürerken öğrenciler yeni eğitim yılı hazırlıklarını da yakından takip ediyor. Okulların Eylül ayında açılması beklenirken, kesin tarih Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Aynı zamanda 2025-2026 eğitim yılı içerisinde uygulanacak ara tatil ve sömestr tarihleri de paylaşıldı. Peki, okullar ne zaman açılıyor, ne zaman kapanıyor? İşte detaylar…