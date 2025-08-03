Okullar ne zaman açılıyor? MEB takvimi ile 2025-26 birinci dönem başlangıç ve bitiş tarihleri

Yaz tatili sürerken öğrenciler yeni eğitim yılı hazırlıklarını da yakından takip ediyor. Okulların Eylül ayında açılması beklenirken, kesin tarih Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Aynı zamanda 2025-2026 eğitim yılı içerisinde uygulanacak ara tatil ve sömestr tarihleri de paylaşıldı. Peki, okullar ne zaman açılıyor, ne zaman kapanıyor? İşte detaylar…
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
Yeni eğitim öğretim yılı boyunca uygulanacak ara tatil ve yarıyıl tatili tarihleri de belli oldu:
2025-2026 Eğitim Öğretim yılı okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak.
1. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLIYOR?
2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül 2025'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
Bu kapsamda, söz konusu sınıflardaki öğrenciler, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında uyum eğitimine katılacak. Böylece yeni okula başlayan öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle tanışma fırsatı bulacak.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.