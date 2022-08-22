Haberler Yaşam Haberleri Okullar ne zaman açılacak, ayın kaçında açılıyor? 2022-2022 MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 22.8.2022 09:42

Okullar ne zaman açılacak, ayın kaçında açılıyor? 2022-2022 MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı?

Yaz aylarının sonuna yaklaşılırken öğrenci ve velilerin en önemli sorusu okullar ne zaman açılacak oldu. 2022-2023 eğitim öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı MEB takvimi belli oldu. Ağustos ayının sonu gelirken yaz tatili ne zaman bitiyor, bitmesine kaç gün kaldı soruları yanıt arıyor. Eylül ayı ile birlikte gündemde yer alacak okullar ayın kaçında açılıyor sorusu yanıt buldu. İşte, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise açılış tarihleri ve ara tatiller…

Okullar ne zaman açılacak, ayın kaçında açılıyor? 2022-2022 MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimi ile yanıtlanan okullar ne zaman açılacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak sorularına yanıt arayan öğrenciler ve velileri tatil planlarını ona göre gerçekleştirdi. Yaz tatili ne zaman bitiyor, ayın kaçında bitecek soruları bugün de arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, okullar ayın kaçında açılıyor, eylülün kaçında? İşte yanıtlar…

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARA TATİL TARİHLERİ

İlk ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

YARIYIL TATİLİ HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde yarıyıl tatili 23 Ocak 3 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde okullar 12 Eylül tarihinde açılacak.

Yeni eğitim öğretim yılına dair detaylar için...

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN MEB AÇIKLAMASI

MEB Bakanı Mahmut Özer konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası var. Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olacak. Ara tatillerde yeniden adaptasyon ile ilgili şikayetler alıyoruz ancak ara tatil uygulaması önümüzdeki yıl da devam edecek.

Bu konuda çok düşündük ama bir değişikliği gitmedik. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan'da gerçekleştirilecek. Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak."

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Okullar ne zaman açılacak, ayın kaçında açılıyor? 2022-2022 MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı?
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