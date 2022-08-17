Okullar ne zaman açılacak? MEB 2022 2023 Okullar ne zaman açılıyor, ayın kaçında, yaz tatili ne zaman bitiyor?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrenciler okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. Üç aylık yaz tatilinin bitmesine az bir zaman kala yeni eğitim öğretim yılı için de geri sayım başladı. Eylül ayı için geri sayım başlamışken Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022 – 2023 yeni eğitim öğretim yılının takvimini de açıkladı. Buna göre; okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? İşte 2022 - 2023 yeni eğitim öğretim yılı takvimi…
MEB takvimine göre 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı, 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Öğrenciler böylece toplamda 87 gün yaz tatili yapmış olacak.
Anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce yapılıyor.
Bu sene üniversitelerin açılacağı tarihe ilişkin bir tarih duyurulmadı ancak 2021 yılında üniversiteler 13 Eylül tarihi itibariyle açılmıştı. 2022-2023 için üniversitelerin Eylül ayı sonu ve Ekim ayı başına doğru açılmış olması bekleniyor.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.
2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.
14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.
Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.
Okullar 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.