Okullar ne zaman açılacak? MEB 2022 2023 Okullar ne zaman açılıyor, ayın kaçında, yaz tatili ne zaman bitiyor?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrenciler okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. Üç aylık yaz tatilinin bitmesine az bir zaman kala yeni eğitim öğretim yılı için de geri sayım başladı. Eylül ayı için geri sayım başlamışken Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022 – 2023 yeni eğitim öğretim yılının takvimini de açıkladı. Buna göre; okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? İşte 2022 - 2023 yeni eğitim öğretim yılı takvimi…