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Giriş Tarihi: 17.8.2022 11:24

Okullar ne zaman açılacak? MEB 2022 2023 Okullar ne zaman açılıyor, ayın kaçında, yaz tatili ne zaman bitiyor?

Milli Eğitim Bakanlığı 2022 2023 eğitim öğretim yılı takvimi duyurdu. MEB’e bağlı ilkokul, lise ve ortaokul öğrencileri okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Ancak yaz tatili başlamasına rağmen veliler ve öğrenciler arama motorlarında "Okullar ne zaman açılıyor, yeni öğretim yılı ne zaman başlayacak, dersler ne zaman başlıyor" şeklinde aramalar yapmaya başladı. MEB ise bunun üzerine bir takvim yayınladı. Peki Okullar ne zaman açılacak? MEB 2022 2023 Okullar ne zaman açılıyor, ayın kaçında, yaz tatili ne zaman bitiyor?

Okullar ne zaman açılacak? MEB 2022 2023 Okullar ne zaman açılıyor, ayın kaçında, yaz tatili ne zaman bitiyor?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrenciler okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. Üç aylık yaz tatilinin bitmesine az bir zaman kala yeni eğitim öğretim yılı için de geri sayım başladı. Eylül ayı için geri sayım başlamışken Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022 – 2023 yeni eğitim öğretim yılının takvimini de açıkladı. Buna göre; okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? İşte 2022 - 2023 yeni eğitim öğretim yılı takvimi…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB takvimine göre 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı, 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Öğrenciler böylece toplamda 87 gün yaz tatili yapmış olacak.

ANAOKULLARI VE 1. SINIF UYUM EĞİTİM HAFTASI NE ZAMAN?

Anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce yapılıyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Bu sene üniversitelerin açılacağı tarihe ilişkin bir tarih duyurulmadı ancak 2021 yılında üniversiteler 13 Eylül tarihi itibariyle açılmıştı. 2022-2023 için üniversitelerin Eylül ayı sonu ve Ekim ayı başına doğru açılmış olması bekleniyor.

MEB 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.

Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

Okullar 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

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Okullar ne zaman açılacak? MEB 2022 2023 Okullar ne zaman açılıyor, ayın kaçında, yaz tatili ne zaman bitiyor?
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