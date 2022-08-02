Okullar ne zaman açılacak? MEB 2022 2023 Okullar ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı, yaz tatili ne zaman bitiyor?

ARA TATİLLER

İlk ara tatil 14 18 Kasım 2022, ikinci ara tatil 17 20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak.

YARIYIL TATİLİ

Yarıyıl tatili 23 Ocak – 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

YAZ TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK, KAÇ AY?

2022 yaz tatili 86 gün, yaklaşık 3 ay sürecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK MEB AÇIKLAMA

MEB Bakanı Mahmut Özer şu sözleri sarf etti:

"Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası var. Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olacak. Ara tatillerde yeniden adaptasyon ile ilgili şikayetler alıyoruz ancak ara tatil uygulaması önümüzdeki yıl da devam edecek. Bu konuda çok düşündük ama bir değişikliği gitmedik. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan'da gerçekleştirilecek. Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak."