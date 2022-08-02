Okullar ne zaman açılacak? MEB 2022 2023 Okullar ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı, yaz tatili ne zaman bitiyor?

Eğitim öğretim dönemine kısa süre kala okulların açılacağı tarih sorgulanıyor. 2022-2023 eğitim öğretim dönemi yaklaşırken milyonlarca öğrenci ve velileri "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte MEB'in açıkladığı okulların açılacağı tarih…
MEB, çalışma takvimini yayımladı. Çalışma takviminde yaz tatilinin ne zaman biteceğini, okulların ne zaman açılacağı yazıyor. 2022 – 2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başlayacak.
Okullar MEB çalışma takvimine göre 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.
2022 – 2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başlayacak.
MEB takvimine göre okullar, 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.
İlk ara tatil 14 18 Kasım 2022, ikinci ara tatil 17 20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak.
Yarıyıl tatili 23 Ocak – 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.
2022 yaz tatili 86 gün, yaklaşık 3 ay sürecek.
MEB Bakanı Mahmut Özer şu sözleri sarf etti:
"Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası var. Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olacak. Ara tatillerde yeniden adaptasyon ile ilgili şikayetler alıyoruz ancak ara tatil uygulaması önümüzdeki yıl da devam edecek. Bu konuda çok düşündük ama bir değişikliği gitmedik. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan'da gerçekleştirilecek. Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak."