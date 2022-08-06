Okullar ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu! 2022-2023 MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte okulların açılacağı o tarih!

Bilindiği üzere Eylül ayında yeni eğitim öğretim yılı başlayacak. Milyonlarca öğrenci şu an yaz tatiline devam ederken şimdiden okulların açılış tarihini öğrenmek için araştırmalar yapıyor. "Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek?" sorularının yanıtları ise MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi ile belli oldu. İşte okulların açılacağı tarih ve detaylar...
MEB Bakanı Mahmut Özer konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası var. Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olacak. Ara tatillerde yeniden adaptasyon ile ilgili şikayetler alıyoruz ancak ara tatil uygulaması önümüzdeki yıl da devam edecek.
Bu konuda çok düşündük ama bir değişikliği gitmedik. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan'da gerçekleştirilecek. Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak."
2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde okullar 12 Eylül tarihinde açılacak.
İlk ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde yarıyıl tatili 23 Ocak 3 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.
2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak.