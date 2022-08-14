Haberler Yaşam Haberleri Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili hangi tarihte bitiyor? 2022-2023 MEB takvimi açıklandı: İşte okulların açılacağı tarih!
Giriş Tarihi: 14.8.2022 15:20 Son Güncelleme: 14.8.2022 15:20

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili hangi tarihte bitiyor? 2022-2023 MEB takvimi açıklandı: İşte okulların açılacağı tarih!

Okulların açılacağı tarih son dönemde gerek öğrenci gerekse velilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçtiğimiz haftalarda 2022-2023 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimini yayınlamış böylece “Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor?” sorularına da yanıt vermişti. Üç aylık tatil süreci resmen sona erdi. İlkokul, Ortaokul ve lise öğrencileri kısa zaman sonra okullarına kavuşacak. Peki, 2022-2023 MEB takvimi ile Okullar ne zaman açılacak? İşte o tarih ve detaylar...

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili hangi tarihte bitiyor? 2022-2023 MEB takvimi açıklandı: İşte okulların açılacağı tarih!

Okullar ne zaman açılacak sorusu son günlerde aratırma konusu haline geliyor. Öğrenciler üç ay sürelik yaz tatilinde sona yaklaşırken bu artık yeni dönemin başlayacağı o tarihi merakla bekleyişe geçti. Bu noktada ise "Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor?" soruları yanıt arıyor. İşte merakla beklenen o tarih ve tüm detaylar...

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARA TATİL TARİHLERİ

İlk ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde okullar 12 Eylül tarihinde açılacak.

YARIYIL TATİLİ HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde yarıyıl tatili 23 Ocak 3 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak.

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN MEB AÇIKLAMASI

MEB Bakanı Mahmut Özer konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası var. Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olacak. Ara tatillerde yeniden adaptasyon ile ilgili şikayetler alıyoruz ancak ara tatil uygulaması önümüzdeki yıl da devam edecek.

Bu konuda çok düşündük ama bir değişikliği gitmedik. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan'da gerçekleştirilecek. Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak."

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Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili hangi tarihte bitiyor? 2022-2023 MEB takvimi açıklandı: İşte okulların açılacağı tarih!
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