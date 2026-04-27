Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? 2026 MEB takviminde geri sayım başladı!

2025 yılının Eylül ayında ders başı yapan öğrenciler için artık dinlenme vakti kapıda. İkinci dönem ara tatilinin geride kalmasıyla birlikte gözler haziran ayına çevrildi. 2026 yılı eğitim öğretim döneminin finali niteliğindeki son zil, Türkiye genelindeki binlerce okulda aynı anda çalacak. Okullar ne zaman kapanıyor sorusu gündemdeki yerini almış durumda.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Milyonlarca öğrenci bu tarihte karnelerini alarak bir yılın yorgunluğunu geride bırakacak. Hafta sonunun ardından 29 Haziran 2026 itibarıyla öğrenciler için resmen yaz tatili süreci başlamış olacak.
27 Nisan 2026 tarihi itibarıyla, okulların kapanmasına tam 60 gün kaldı. Bu süre zarfında öğrenciler son yazılı sınavlarına girecek ve yıl sonu başarı puanlarını netleştirecek. Mayıs ayının tamamlanması ve haziran ayındaki son haftaların geçilmesiyle birlikte yaklaşık 18 milyon öğrenci yaklaşık 3 aylık bir dinlenme sürecine girecek.
2026 yaz tatili sonrası okulların açılacağı tarih henüz Bakanlık tarafından resmen ilan edilmese de geleneksel takvim uygulamaları göz önüne alındığında eylül ayının ilk veya ikinci haftası yeni dönemin başlaması öngörülüyor.