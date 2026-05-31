Haberler Yaşam Haberleri Okullar ne zaman kapanacak, karneler hangi tarihte verilecek? MEB ile okulların kapanış tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 31.05.2026 13:04

Yaz tatiline kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler, okulların kapanacağı tarihi merak ediyor. 2025-2026 MEB çalışma takvimiyle birlikte eğitim öğretim yılının sona ereceği tarih netleşirken, tatil için geri sayım da hızlandı. Sınav döneminin tamamlanmasının ardından milyonlarca öğrenci yaz planlarını yapmaya başladı. Okulların kapanış tarihi, bu süreçte en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

Eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken okulların kapanış tarihi gündemdeki yerini koruyor. 2025-2026 MEB takvimine göre yaz tatilinin başlayacağı tarih netleşmiş durumda. Yoğun bir eğitim sürecinin ardından öğrencileri uzun bir tatil dönemi beklerken, aileler de planlarını bu takvime göre şekillendiriyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullar bu yıl 26 Haziran Cuma günü kapanacak. Öğrenciler, aynı gün ikinci dönem karnelerini alarak eğitim öğretim yılını tamamlamış olacak.


YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yaz tatili bu yıl 29 Haziran itibarıyla başlayacak. Öğrenciler, yoğun bir eğitim döneminin ardından karne heyecanı yaşayacak ve derslere kısa bir süreliğine ara verecek. Veliler ise çocuklarının yaz tatili planlarını şimdiden yapmaya başlarken, öğrenciler de uzun bir tatilin keyfini çıkaracak. Bu süreçle birlikte okullarda eğitim öğretim yılı tamamlanmış olacak.

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin takvim henüz Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, okulların Eylül ayı içerisinde açılması bekleniyor. Yeni eğitim öğretim yılının 7 Eylül ya da 14 Eylül tarihlerinde başlaması ihtimaller arasında değerlendiriliyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

