Gazetecilere açıklama yapan Özer, yüz yüze eğitime devam edeceklerini söylemişti. Bakan Özer, "7 Şubat'ta başlamış olduğumuz 2021-2022 eğitim-öğretim yılında aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı ve kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, okullarımızda tüm önlemleri alarak inşallah bu dönemi yüz yüze eğitimle bitireceğiz. Bugün itibarıyla 850 bin dersliğimizin sadece 434'ünde vaka nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdik.

Yani şu anda bizim eğitim sistemimizde bulunan dersliklerin toplam sayısının binde birinin çok altında, 'Omicron' varyantı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmiş oldu. İnşallah Sağlık Bakanlığı'nın önermiş olduğu önerilere harfiyen riayet ederek tüm okullarımızda nasıl birinci dönemde 5 ay hiçbir kesintiye uğramadan eğitime devam ettiysek inşallah bu dönem de yüz yüze eğitime kararlılıkla uyarak nihayetlendireceğiz. Ben bu süreçte öğretmenlerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuşmuştu.