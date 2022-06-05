"Okullar ne zaman kapanıyor 2022? Bu sene karneler ne zaman verilecek ve okullar ne zaman kapanacak?" sorularının yanıtları Milli Eğitim Bakanlığı takvimi ile netlik kazandı. 6 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze başlayan eğitim öğretim yılı 2022 Haziran ayının ikinci haftasına sona erecek ve milyonlarca öğrenci yaz tatiline girecek. İşte yaz tatili başlangıcı!
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başladı ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihten itibaren yaz tatiline girecekler.
İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başladı ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erdi.
Gazetecilere açıklama yapan Özer, yüz yüze eğitime devam edeceklerini söylemişti. Bakan Özer, "7 Şubat'ta başlamış olduğumuz 2021-2022 eğitim-öğretim yılında aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı ve kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, okullarımızda tüm önlemleri alarak inşallah bu dönemi yüz yüze eğitimle bitireceğiz. Bugün itibarıyla 850 bin dersliğimizin sadece 434'ünde vaka nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdik.
Yani şu anda bizim eğitim sistemimizde bulunan dersliklerin toplam sayısının binde birinin çok altında, 'Omicron' varyantı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmiş oldu. İnşallah Sağlık Bakanlığı'nın önermiş olduğu önerilere harfiyen riayet ederek tüm okullarımızda nasıl birinci dönemde 5 ay hiçbir kesintiye uğramadan eğitime devam ettiysek inşallah bu dönem de yüz yüze eğitime kararlılıkla uyarak nihayetlendireceğiz. Ben bu süreçte öğretmenlerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuşmuştu.