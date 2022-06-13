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Giriş Tarihi: 13.6.2022 16:19

Okullar ne zaman kapanıyor? MEB 2022 Yaz tatili ne zaman, okullar ayın kaçında kapanacak?

Okullar ne zaman kapanıyor? MEB 2022 Yaz tatili ne zaman, okullar ayın kaçında kapanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullar ne zaman kapanıyor sorusu yanıt buldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okulların kapanmasıyla üç aylık bir yaz tatili sürecine girecek. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama gelmiş ve 2021 - 2022 Eğitim öğretim dönemi için yayınlanan takvim doğrultusunda okulların Haziran ayının ikinci haftasında kapanacağı açıklanmıştı. Peki Okullar ne zaman kapanıyor? MEB 2022 Yaz tatili ne zaman, okullar ayın kaçında kapanacak?

Öğrencilerin yaz tatili geri sayımı başlarken okulların ne zaman kapanacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı sene başında yayımladığı takvimle Haziran ayını işaret etmişti ve karnelerin verileceği o tarihi duyurmuştu. İşte yaz tatilinin başlayacağı tarih ve konuya dair son dakika açıklamalarının detayları…

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR 2022?

MEB eğitim ve öğretim çalışma takvimiyle birlikte okulların ne zaman kapanacağı belli oldu. Öğrencilerin gözü yaz tatilinde. Bazen evden bazen de okuldan devam eden zorlu eğitim yılı sonunda bitiyor.

17 Haziran 2022 Cuma günü öğrenciler karnelerini alacak ve yaz tatiline başlayacak. İkinci dönem böylece 17 Haziran'da sona eriyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

17 Haziran Cuma günü bitecek olan 2021 – 2022 eğitim öğretim yılından sonra 2022 – 2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.

OKULLAR YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

Yarıyıl tatili 23 Ocak 2022 ile 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

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Okullar ne zaman kapanıyor? MEB 2022 Yaz tatili ne zaman, okullar ayın kaçında kapanacak?
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