Okullar ne zaman kapanıyor? MEB 2022 Yaz tatili ne zaman, okullar ayın kaçında kapanacak?

Öğrencilerin yaz tatili geri sayımı başlarken okulların ne zaman kapanacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı sene başında yayımladığı takvimle Haziran ayını işaret etmişti ve karnelerin verileceği o tarihi duyurmuştu. İşte yaz tatilinin başlayacağı tarih ve konuya dair son dakika açıklamalarının detayları…