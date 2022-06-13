Okullar ne zaman kapanıyor? MEB 2022 Yaz tatili ne zaman, okullar ayın kaçında kapanacak?

Öğrencilerin yaz tatili geri sayımı başlarken okulların ne zaman kapanacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı sene başında yayımladığı takvimle Haziran ayını işaret etmişti ve karnelerin verileceği o tarihi duyurmuştu. İşte yaz tatilinin başlayacağı tarih ve konuya dair son dakika açıklamalarının detayları…
MEB eğitim ve öğretim çalışma takvimiyle birlikte okulların ne zaman kapanacağı belli oldu. Öğrencilerin gözü yaz tatilinde. Bazen evden bazen de okuldan devam eden zorlu eğitim yılı sonunda bitiyor.
17 Haziran 2022 Cuma günü öğrenciler karnelerini alacak ve yaz tatiline başlayacak. İkinci dönem böylece 17 Haziran'da sona eriyor.
17 Haziran Cuma günü bitecek olan 2021 – 2022 eğitim öğretim yılından sonra 2022 – 2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.