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Giriş Tarihi: 3.10.2022 22:29

Okullarda ara tatil ne zaman, hangi günler arasında? MEB 2022 – 2023 ilk ara tatil kaç gün sürecek?

Okullara ara tatil ne zaman sorusu, şimdiden öğrencilerin dilinde. Yaz tatili yeni bitmişken, ara tatil ne zaman başlıyor sorusuna sürekli olarak yanıt arıyorlar. Okul stresini atmak isteyen öğrenciler, tatile gitmek için okullara ara tatil ne zaman sorusunu sürekli olarak sorup duruyor. MEB takvimi ile 2022 okullara ara tatil ne zaman sorusu yanıt buluyor. İşte detaylar…

Okullarda ara tatil ne zaman, hangi günler arasında? MEB 2022 – 2023 ilk ara tatil kaç gün sürecek?

MEB eğitim öğretim takvimi 2022 – 2023 ile ilk ara tatil ne zaman sorusuna yanıt veriliyor. Birçok öğrenci şimdiden yarıyıl tatili ne zaman, ara tatil hangi tarihler arasında sorusuna yanıt arıyor. Peki, okullara ara tatil ne zaman? İşte MEB takvimi ile detaylar…

ARA TATİL NE ZAMAN?

14-18 Kasım 2022 ilk ara tatil yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili (15 tatil), 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak. Böylece öğrenciler 18 gün ara tatil yapmış olacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak. Yaz tatili başlamış olacak.

2022-2023 TAKVİMİ

Sömestr tatili: 23 Ocak 2023 - 3 Şubat 2023

Yaz tatili: 16 Haziran 2023

2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak 2023 – Pazar

23 Nisan 2023 – Pazar

1 Mayıs 2023 – Pazartesi

19 Mayıs 2023 – Cuma

15 Temmuz 2023 – Cumartesi

30 Ağustos 2023 – Çarşamba

29 Ekim 2023 – Pazar

Ramazan Bayramı Tatili: 21-23 Nisan (Cuma/arife-Cumartesi-Pazar)

Kurban Bayramı Tatili: 28 Haziran - Temmuz (Çarşamba/arife-Perşembe-Cuma-Cumartesi)

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