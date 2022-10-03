Okullarda ara tatil ne zaman, hangi günler arasında? MEB 2022 – 2023 ilk ara tatil kaç gün sürecek?

MEB eğitim öğretim takvimi 2022 – 2023 ile ilk ara tatil ne zaman sorusuna yanıt veriliyor. Birçok öğrenci şimdiden yarıyıl tatili ne zaman, ara tatil hangi tarihler arasında sorusuna yanıt arıyor. Peki, okullara ara tatil ne zaman? İşte MEB takvimi ile detaylar…