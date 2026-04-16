Okullarda güvenlik için yeni yol haritası: Kapsamlı eylem planı devreye giriyor

Valilerden emniyet ve jandarma yetkililerine kadar geniş katılımlı toplantıda hem mevcut riskler değerlendirildi hem de yeni önlemler karara bağlandı.

Toplantıda sadece fiziki güvenlik değil, çocukları şiddete yönlendiren dijital içerikler, sosyal medya etkisi ve akran zorbalığı gibi unsurlar da detaylı şekilde masaya yatırıldı. Çok katmanlı bir eylem planı üzerinde uzlaşmaya varılırken, kısa, orta ve uzun vadeli adımların hızla hayata geçirilmesi hedefleniyor.

ADIM ADIM YENİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ

• Okul giriş-çıkışları sıkı denetlenecek: Ziyaretçi uygulamaları ve okul giriş sistemleri yeniden düzenlenecek.

• Çevre güvenliği artırılacak: Okul çevrelerinde emniyet ve jandarma denetimleri yoğunlaştırılacak.

• Kamera sistemleri güçlendirilecek: Okul içi ve çevresindeki izleme kapasitesi genişletilecek.

• Servis güzergâhları kontrol altında: Öğrenci servislerinin kullandığı hatlar daha sık denetlenecek.

• Ruhsatsız silaha erişim engellenecek: Özellikle okul çevrelerinde risk oluşturan unsurlara karşı sıkı takip yapılacak.

• Erken uyarı sistemi kurulacak: Öğrencilerdeki risk davranışları daha erken tespit edilecek.

• Okul-aile iş birliği güçlendirilecek: Veliler, öğretmenler ve rehberlik servisleri daha aktif rol alacak.

• Psikososyal destek yaygınlaştırılacak: Olaylardan etkilenen öğrenci ve öğretmenlere destek verilecek.

• Kriz anı müdahale kapasitesi artırılacak: Olası olaylara daha hızlı ve koordineli müdahale sağlanacak.

DİJİTAL TEHDİTLER DE MASADA

Toplantıda yalnızca fiziki önlemler değil, dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkisi de kritik başlıklar arasında yer aldı. Sosyal medyada şiddeti özendiren içerikler, sanal zorbalık ve suçun normalleştirilmesi gibi risklere karşı yeni çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

HER İL İÇİN AYRI RİSK ANALİZİ

Alınan kararlar doğrultusunda iller bazında güvenlik riskleri yeniden değerlendirilecek. Eğitim-öğretim yılı başında yapılan güvenlik toplantılarının daha etkin yürütülmesi ve alınan kararların sahada titizlikle uygulanması sağlanacak. Yetkililer, amaçlarının hiçbir velinin çocuğunu okula gönderirken endişe duymaması olduğunu vurgularken, dezenformasyonla mücadele konusunda da vatandaşlara yalnızca resmî açıklamaları dikkate alma çağrısı yaptı. Yeni yol haritasıyla birlikte okul güvenliğinde daha proaktif, çok boyutlu ve koordineli bir dönemin başlaması hedefleniyor.