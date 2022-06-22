Okullar ne zaman açılacak sorusu çocuklardan çok ebeveynlerin sorduğu bir soru olarak ortaya çıkıyor. Yaz tatili başladı ve birçok ebeveyn okullar ne zaman açılacak 2022, ayın kaçında sorularını yönetiyor. MEB çalışma takviminde ara tatil, yarıyıl tatili ve okullar ne zaman kapanacak gibi soruların da cevabı bulunuyor. Peki, okulların açılmasına ne kadar kaldı? İşte detaylar!
MEB, çalışma takvimini yayımladı. Çalışma takviminde yaz tatilinin ne zaman biteceğini, okulların ne zaman açılacağı yazıyor. 2022 – 2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başlayacak.
2022 yaz tatili 86 gün, yaklaşık 3 ay sürecek.
İlk ara tatil 14 18 Kasım 2022, ikinci ara tatil 17 20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak.
Yarıyıl tatili 23 Ocak – 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.
MEB Bakanı Mahmut Özer şu sözleri sarf etti:
"Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası var. Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olacak. Ara tatillerde yeniden adaptasyon ile ilgili şikayetler alıyoruz ancak ara tatil uygulaması önümüzdeki yıl da devam edecek. Bu konuda çok düşündük ama bir değişikliği gitmedik. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan'da gerçekleştirilecek. Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak."