Haberler Yaşam Haberleri Okullar ne zaman açılacak, hangi gün? Okulların açılmasına ne kadar kaldı, kaç gün? MEB takvimi yayımlandı!
Giriş Tarihi: 22.6.2022 14:02 Son Güncelleme: 22.6.2022 14:02

Okullar ne zaman açılacak, hangi gün? Okulların açılmasına ne kadar kaldı, kaç gün? MEB takvimi yayımlandı!

Okullar ne zaman açılacak, hangi gün? Okulların açılmasına ne kadar kaldı, kaç gün? MEB takvimi yayımlandı!

Geçtiğimiz hafta Cuma günü milyonlarca öğrenci karnelerini aldı ve okullar kapandı. Böylece yaz tatili başladı ve öğrenciler yaz tatilinin tadını çıkarıyor. Yaz tatili ilerledikçe her öğrenci okullar ne zaman açılacak 2022, ayın kaçında açılacak gibi sorular yönetmeye başlıyorlar. Veliler ve öğrenciler, tatil planlarını okullar ne zaman açılacak sorusunun cevabına göre alıyor. Yeni eğitim öğretim yılına daha var ama yine de bu soruyu cevaplamak gerekiyor. Okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar!

Okullar ne zaman açılacak sorusu çocuklardan çok ebeveynlerin sorduğu bir soru olarak ortaya çıkıyor. Yaz tatili başladı ve birçok ebeveyn okullar ne zaman açılacak 2022, ayın kaçında sorularını yönetiyor. MEB çalışma takviminde ara tatil, yarıyıl tatili ve okullar ne zaman kapanacak gibi soruların da cevabı bulunuyor. Peki, okulların açılmasına ne kadar kaldı? İşte detaylar!

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB, çalışma takvimini yayımladı. Çalışma takviminde yaz tatilinin ne zaman biteceğini, okulların ne zaman açılacağı yazıyor. 2022 – 2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2023?

Okullar MEB çalışma takvimine göre 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

YAZ TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK, KAÇ AY?

2022 yaz tatili 86 gün, yaklaşık 3 ay sürecek.

ARA TATİLLER NE ZAMAN 2022?

İlk ara tatil 14 18 Kasım 2022, ikinci ara tatil 17 20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN 2022?

Yarıyıl tatili 23 Ocak – 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

MEB AÇIKLAMA

MEB Bakanı Mahmut Özer şu sözleri sarf etti:

"Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası var. Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olacak. Ara tatillerde yeniden adaptasyon ile ilgili şikayetler alıyoruz ancak ara tatil uygulaması önümüzdeki yıl da devam edecek. Bu konuda çok düşündük ama bir değişikliği gitmedik. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan'da gerçekleştirilecek. Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak."

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Okullar ne zaman açılacak, hangi gün? Okulların açılmasına ne kadar kaldı, kaç gün? MEB takvimi yayımlandı!
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