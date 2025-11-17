Okulların açılmasıyla İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul'da okulların ara tatilinin sona ermesinin ardından yaklaşık 20 milyon öğrenci için bugün ders zili yeniden çaldı. Eğitim-öğretimin başlamasıyla birlikte sabah saatlerinden itibaren kentin ana arterlerinde ve bağlantı yollarında yoğun trafik oluştu. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ara tatilinin bitmesiyle birlikte haftanın ilk iş günü olması da trafiğin artmasında etkili oldu. Özellikle okul servisleri ve veli araçlarının trafiğe çıkması, sabah saatlerinde İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi.

YOĞUNLUK YÜZDE 70'E ULAŞTI

İstanbul'un kilit noktalarında gözlemlenen yoğunluk, trafik verilerine de yansıdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre, sabah saat 08.00 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 70 olarak ölçüldü. Avrupa Yakası'nda: Mecidiyeköy, D-100 Karayolu'nun Ankara istikameti, E-5 ve TEM bağlantı yolları gibi merkezi noktalar başta olmak üzere birçok ana arterde araç trafiği durma noktasına geldi. Anadolu Yakası'nda: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametlerinde de erken saatlerden itibaren yoğunluk yaşandığı görüldü.

Trafik yetkilileri, sürücülerin ve toplu taşıma kullanan vatandaşların olası aksaklıklara karşı hazırlıklı olmaları ve güncel trafik durumunu takip etmeleri yönünde uyarılarda bulundu. Yoğunluğun, iş çıkış saatlerinde tekrar zirve yapması bekleniyor.