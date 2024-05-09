Okullarının duvarını süslediler

Muş'ta, Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, okullarının 40 metre uzunluğunda ve 5 metre yüksekliğindeki duvarını, resimlerle süsledi. Okul müdürü ve öğretmenlerin desteğiyle 25 öğrenci, sosyal sorumluluk projesi kapsamında okulun duvarına Muş Lalesi, Telli Turna, Sultan Alparslan, tarihi Murat Köprüsü'nün resimlerini çizerek hayallerini sanata dönüştürdü. Resmin bir tutku olduğunu, aynı zamanda terapi görevi de yaptığını söyleyen 12. sınıf öğrencisi Naziren Bozkurt, "Duvarların uzunluğu ve yüksekliği bizim için engel değil. Çünkü ona duygularımızı ve hayalimizi yansıtıyoruz" dedi. Okul Müdürü Abdülkerim Özçelik, öğrencilerin bu çalışmayla aynı zamanda tecrübelerinin arttığını söylerken, resim öğretmeni Yahya Yazı ise çalışmanın 10 gün sürdüğünü anlattı.