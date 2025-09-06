Okulun ilk günü ders saat kaçta başlıyor, 8 Eylül Pazartesi okullar saat kaçta açılacak? İstanbul’da 2025-2026 ilk ders zili o saatte çalacak!

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre okulların açılacağı 8 Eylül Pazartesi günü trafikte yaşanacak aksamaların önüne geçmek adına bazı önlemler alındığını açıkladı. 20 milyon öğrenci, 1 milyonun üzerinde öğretmen ve servis aracının trafiğe katılması nedeniyle megakentte yaşanacak yoğunluğa karşı tedbiren ders saatlerinde düzenlemeye gidildi. Yalnızca ilk günü kapsayan bu düzenlemeyle ilgili olarak okulun ilk günü saat kaçta başlıyor, 8 Eylül Pazartesi okullar saat kaçta açılıyor soruları yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin açıklamalar.
OKUL SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
8 EYLÜL 2025 PAZARTESİ DERSLER SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Bu kararın, özellikle sabah saatlerinde yaşanacak trafik sıkışıklığını hafifletmesi ve öğrencilerin okullarına daha güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlaması hedefleniyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalar yaptı. İstanbul'da eğitim öğretimin ilk günü trafik kaosunun yaşanmaması için alınan tedbirleri paylaşan Bakan Tekin "İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü'müz ile konuştuk; okullarımızın açıldığı ilk gün, kaosun önüne geçmek için okullar sabah 10'da başlayıp öğlen 15'te bitecek" ifadelerini kullandı.
VALİLİK DE DUYURDU!
Konuya ilişkin İstanbul Valiliği de açıklama yaptı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlayacaktır. İlimizde 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmen ders başı yapacak olup, ilk gün itibariyle 17 bin servis aracının ve çocuklarını ilk gün kendi araçlarıyla okullarına götürmek isteyen binlerce velinin trafiğe çıkacağı değerlendirilmektedir.
Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 8 Eylül 2025 Pazartesi günü ilimizde bulunan resmi - özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00 - 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.
TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK!
Okulların açılacağı pazartesi günü toplu taşıma araçları, sabah 06.00'dan akşam 16.00'ya kadar ücretsiz hizmet verecek. Bu uygulama, öğrencilerin ve velilerin okula ulaşımını kolaylaştırmayı hedeflerken, aynı zamanda günün ilk saatlerindeki trafik yoğunluğunu da bir nebze olsun azaltmaya katkı sağlayacak.