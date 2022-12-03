Okuyamaz dedikleri Gülistan öğretmen olma yolunda

HAYALİ ÖĞRETMEN OLMAK

Zorluklarla geçen hayatını başarı öyküsüne çeviren Gülistan, Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Üniveritesi antrenörlük bölümünü kazandı. Son sınıf öğrencisi olan ve hayalinin beden eğitimi öğretmeni olarak özel çocuklarını hayatlarına dokunmak olduğunu söyleyen Gülistan, "Bu sene derslerime yoğunlaştım. Benim bunları başarabileceğime dair kimsenin umudu yoktu. Hiç durmadan çalıştım, ne bayramım vardı ne de tatilim, sadece antrenmanlarıma yoğunlaştım.