Okuyamaz dedikleri Gülistan öğretmen olma yolunda

Gaziantep'in bir köyünde dünyaya gelen 31 yaşındaki Gülistan Özdemir'in ilkokulda öğretmeni tarafından görme bozukluğunun olduğu fark edildi. Bu sırada tedavi doktora götürülen Gülistan'a sağ gözünde tamamen görme kaybı sol gözünde ise güneşe karşı alerji olduğu için yüzde 60 seviyesinde görme engeli olduğu teşhisi konuldu. Çevresindekilerin okuyamaz dediği Gülistan'ın hayatı ortaokul yıllarında atletizmle tanıştı. Ancak kimseden destek göremeyen Gülistan bir süre spora ara vermek zorunda kaldı.
TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU
Gülistan Özdemir, 23 yaşına geldiğinde bir tanıdıkları vasıtasıyla halterle ilgilenmeye başladı. Çalışmalara başladıktan 1 yıl sonra milli takıma çağırılan Gülistan 2016'da Powerlifting Dünya Şampiyonası'nda ikinci, 2017'de Türkiye Şampiyonası'nda birinci, 2018'de Mısır'daki Powerlifting Dünya Şampiyonası'nda üçüncü, 2019'da Mısır'da gerçekleştirilen Powerlifting Dünya Şampiyonası'nda 130 kilo kaldırarak ikinci oldu.
HAYALİ ÖĞRETMEN OLMAK
Zorluklarla geçen hayatını başarı öyküsüne çeviren Gülistan, Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Üniveritesi antrenörlük bölümünü kazandı. Son sınıf öğrencisi olan ve hayalinin beden eğitimi öğretmeni olarak özel çocuklarını hayatlarına dokunmak olduğunu söyleyen Gülistan, "Bu sene derslerime yoğunlaştım. Benim bunları başarabileceğime dair kimsenin umudu yoktu. Hiç durmadan çalıştım, ne bayramım vardı ne de tatilim, sadece antrenmanlarıma yoğunlaştım.
Çok zor dönemlerden geçtim, antrenman yapmak için Ankara'ya geldiğimde aç kaldığım, kalacak yer bulamadığım zamanlarım oldu ancak spor bana her zaman güç verdi. Ailenin bilinci çok önemli özel durumlu çocukların çoğu spora yönlendirilmiyor, spor onların kendilerini bulabilecekleri bir alan. Öğretmen olduktan sonra özel durumlu çocuklarla ilgilenerek onları spora yönlendirmek, başarıları için elimden geleni yapmak istiyorum" dedi.