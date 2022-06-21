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Giriş Tarihi: 21.6.2022 14:57

Olanlar Oldu filmi nerede ve kaç yılında çekildi? Olanlar Oldu konusu nedir, oyuncuları kimler?

Olanlar Oldu filmi nerede ve kaç yılında çekildi? Olanlar Oldu konusu nedir, oyuncuları kimler?

21 Haziran Salı akşamı Star Tv ekranlarına gelecek olan Olanlar Oldu filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yerler merak ediliyor. BKM yapımı olan komedi türündeki filmin başrolünde Ata Demirer yer alıyor. Başrollerinde Tuvana Türkay, Salih Kalyon, Seda Güven gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturmaktadır. Peki; Olanlar Oldu filmi nerede ve kaç yılında çekildi? Olanlar Oldu konusu nedir, oyuncuları kimler?

Olanlar Oldu filmi 21 Haziran Salı akşamı Star Tv ekranlarında olacak. Filmde; Zafer ve annesi Döndü Hanım'ın Ege'nin bir sahil kasabasında birlikte yaşamaktadır. Yaşı geçmekte olan oğlunun kasabanın güzeli Mehtap'tan ayrılmış olmasına ve hala evlenmemiş olmasına üzülen Döndü, bu gidişata son vermek için harekete geçer ve hikaye başlar. Peki; Olanlar Oldu filmi nerede ve kaç yılında çekildi? Olanlar Oldu konusu nedir, oyuncuları kimler?

OLANLAR OLDU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Olanlar Oldu filminin çekimleri İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık'ta gerçekleştirilmiştir.

OLANLAR OLDU FİLMİ KONUSU

Zafer kaptan (Ata Demirer) Ege kıyısında küçük bir kasabada (Sığacık) tekne turları düzenleyerek geçimini sağlamaktadır. Zafer'in annesi Döndü Hanım da (Ata Demirer) oğlunun bir an önce evlenmesini istemekte, Zafer'in pek de anlaşamadığı Mehtap'ı (Seda Güven) münasip bir gelin adayı olarak düşünmektedir. Ancak, Zafer'in hayatı, tatil için kasabaya gelen ünlü dizi oyuncusu Aslı'yla (Tuvana Türkay) tanışıp âşık olmasıyla değişecektir.

OLANLAR OLDU FİLMİ OYUNCULARI

Ata Demirer - Zafer/Döndü
Tuvana Türkay - Aslı
Salih Kalyon - İbrahim
Ülkü Duru - Fahriye
Derya Alabora - Antula
Bedir Bedir - Ramazan
Seda Güven - Mehtap
Renan Bilek - Ortunç
Toprak Sergen - Serkay
Ali Yoğurtçuoğlu - Koray
Esat Polat Güler - Ahmet

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Olanlar Oldu filmi nerede ve kaç yılında çekildi? Olanlar Oldu konusu nedir, oyuncuları kimler?
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