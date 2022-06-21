Olanlar Oldu filmi 21 Haziran Salı akşamı Star Tv ekranlarında olacak. Filmde; Zafer ve annesi Döndü Hanım'ın Ege'nin bir sahil kasabasında birlikte yaşamaktadır. Yaşı geçmekte olan oğlunun kasabanın güzeli Mehtap'tan ayrılmış olmasına ve hala evlenmemiş olmasına üzülen Döndü, bu gidişata son vermek için harekete geçer ve hikaye başlar. Peki; Olanlar Oldu filmi nerede ve kaç yılında çekildi? Olanlar Oldu konusu nedir, oyuncuları kimler?