Olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbi davası görüldü: O anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı...

19 Mayıs'taki Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedildiği olaylara ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Hazırlanan iddianamede, futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü, teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın "vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçundan 6'şar yıl 9 aya kadar hapisleri istendi.

FENERBAHÇELİ İSİMLERİN YARGILAMASI BAŞLADI

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Galatasaray Kulübü stadyum müdürü müşteki Ali Çelikkıran, Fenerbahçe Kulübü eski yöneticisi sanık Hulusi Belgü ve taraf avukatları katıldı. İlk olarak sanık Hulusi Belgü savunmasını gerçekleştirdi. Derbi sonrası futbolcuları tebrik etmek için soyunma odasına gittiğini, seyircini tribünde olması nedeniyle selamlamaya yapılacağı söylendiğini ifade etti. Bengü, "Sahaya çıktık bazı Galatasaraylı isimler bize saldırdı. Kadın yöneticimiz bayrağı açarken saldırı oldu. Kendimi korumak amacıyla hareket ettim. Elim saçına akılmış olabilir" dedi.

"ABARTILI SEVİNCE RAHATSIZ OLDUM"

Tarafına ve takımına ağır hakaretler edildiğini ileri süren Belgü beraatını talep etti. Ardında stadyum müdürü müşteki Ali Çelikkıran'ın ifadesine geçildi. Maçı kaybettiklerini, 70 dakika sonra Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan'ı Ali Koç'un geldiğini, sahaya girme durumuyla alakalı bir duyum aldıklarında bariyer çektiklerini belirten Çelikkıran, "Ali Koç korumalarıyla bariyeri devirip geçtiler. Yanlarına gittim usulsüz olduğunu söyleyince 'Kes lan bizim stadyumda neler yaptınız' denildi. Bayrak açıldı kimse müdahale etmedi. Kenardan izliyordum sonrasında birkaç kişi bayramla birlikte abartılı bir şekilde sevinç gösterince rahatsız oldum" dedi.

"ÖYLE DARBELER ALDIM Kİ"

Hızlıca gidip elini kaldırdığı esnada darbelere maruz kaldığını belirten Çelikkıran "Bekliyorlarmış gibiydi. Öyle darbeler aldım ki debelendim. Fenerbahçe Stat müdürü Ali Bozam beni çekince darbeler azaldı. Polislerle birlikte sahadan çıkmak için giderken Hulusi Belgü hazı bir şekilde beni bekliyordu. Yumruk atacaktı kafamı çekince tam isabet etmedi. Sonra saçımı çekti" dedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Olaydan sonra odasına gittiğini ifade eden Çelikkıran sözlerine devam ederken gözyaşı döktü. "Kızım ve eşim odadaydı hiç konuşmadım. Eşim anlayınca 'Sakin ol' dedi. Beni darp eden herkesten davacıyım" şeklinde konuştu. Olaya müdahale eden polisler tanık olarak dinlendi.

İKİ SANIĞA ZORLA GETİRME

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Ertuğrul Karanlık ve Emre Kartal'ın bir sonraki celse zorla getirilmesine, Bora İsmail Bahçetepe, Mesut Erbil, Ali Bozan, Ahmet Keteci ve Mert Müdür'ün tanık olarak dinlenmesine hükmetti. Mahkeme duruşmayı 19 Mart'a erteledi. Duruşma çıkışı da stattaki gibi gerginlik yaşandı. Hulusi Belgü, karşı tarafta olan bir şahsa "Yalan ifade vermekte hiç mi utanmıyorsun" şeklinde tepki gösterdi.