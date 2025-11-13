Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde savcı mütalaasını açıkladı

Geçtiğimiz yıl 19 Mayıs'taki Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından yaşanan ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedildiği olaylara ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Hazırlanan iddianamede, futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü, teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın "vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçundan 6'şar yıl 9 aya kadar hapisleri istendi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki Ali Çelikkıran ve avukatı, sanık avukatları katıldı. Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Bir grubun saha içinde sevinme eylemi gerçekşeştirip fotoğraf çektirdikleri sırada müşteki Ali Çelikkıran'ın şahısların yanlarına gidip bayraklarına hamle yaptıkları sırada taraflar arasında arbedenin başladığı mütalaada ifade edildi. Sanıklar Jaden Quinn Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü, Emre Kartal'ın haksız tahrik altında fikir ve eylem birliği içinde müştekiyi tekme ve yumruklarla darp ettiği, Hulisi Belgü'nün arbedenin ardından müşteki Ali Çelikkıran'ın saçını çekip sırına vurduğu aktarıldı. Mütalaada sanıkların iştirak halinde müştekiye karşı kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek 'kasten yaralama' suçunu işledikleri ifade edildi. Haksız eylemin ilk olarak kim tarafından yapıldığının belirlenememesi ve müştekinin eylemleri göz önüne alındığında sanıkların haksız tahrik indiriminden yararlanmaları gerektiği belirtildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme tüm tarafların mütalaaya karşı savunmaları için duruşmayı 15 Ocak gününe erteledi.