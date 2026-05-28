Öldürdüğü dayısının cesediyle 3 gün yaşadı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 22 Mayıs günü İstiklal Mahallesi'ndeki bir evde, Cüneyt Taşkıran (60), kısa süre önce kız kardeşi Çiğdem Alay (63) ve yeğeni Erdem Alay (35) ile aynı evde yaşamaya başladı. Olay günü evde alkol alan Taşkıran ve yeğeni Erdem Alay arasında iddiaya göre Cüneyt Taşkıran'ın kendi kızına geçmişte taciz ettiği iddiası nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdem Alay, dayısı Cüneyt Taşkıran'ı döverek öldürdü. Erdem Alay tartışma sırada annesi Çiğdem Alay'a da şiddet uyguladı. Cinayetin ardından normal hayatına devam eden Erdem Alay ve annesi, 3 gün boyunca cesetle aynı evde yaşamaya devam etti. 25 Mayıs günü dışarı çıkan ve arkadaşlarının bulunduğu bir taksi durağına giden Erdem Alay, burada arkadaşlarına, dayısının evde hareketsiz halde yattığını söyledi.

TAKSİCİLER İHBAR ETTİ

Konuşmaların ardından harekete geçen taksiciler, emniyeti arayarak durumu anlattı. İhbar sonrası adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, mutfak kapısının önünde Cüneyt Taşkıran'ı hareketsiz yatarken buldu. Talihsiz adamın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı halde bulunan Çiğdem Alay ise ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

DAHA ÖNCE DE ANNESİNİ DÖVMEKTEN GÖZALTINA ALINMIŞ

Dayısını döverek öldüren ve 3 gün boyunca aynı evde yaşayan zanlı Erdem Alay, annesi Çiğdem Alay ve zanlının kız arkadaşı Figen Ş. gözaltına alındı. Şüpheli Erdem Alay emniyette verdiği ifadede dayısıyla alkol aldıklarını, alkolün etkisiyle geçmişte maktulün kendi kızına yönelik taciz iddiasından dolayı aralarında tartışma çıktığını, bu tartışma esnasında dayısını darp ettiğini söylediği öğrenildi. Erdem Alay'ın, daha önce de annesi Çiğdem Alay'a yönelik şiddet uygulaması nedeniyle hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.