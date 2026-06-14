Öldüren kazaya 1 yıl 8 ay ceza!

Konya'nın Sarayönü ilçesinde 15 Ekim 2024'te meydana gelen kazada, Önder Durgut'un (16) kullandığı motosiklet ile Tolga Kazan (25) idaresindeki otomobil çarpıştı Metrelerce havaya savrularak yere düşen Durgut olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Kazan ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında sürücü Tolga Kazan hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Tolga Kazan'ın tali kusurlu, Önder Durgut'un ise 'kavşaklarda geçiş önceliğine uymama' maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle asli kusurlu olduğu belirtildi. Tutuksuz yargılanan Kazan, Sarayönü Asliye Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Kazan'a 'taksirle ölüme neden olma' suçundan alt sınırdan 2 yıl hapis cezası verdi. Kazan'ın cezası 'iyi hal' indirimi uygulanarak 1 yıl 8 aya düşürüldü.

CEZA DEĞİL ÖDÜL!

Acılı baba Vedat Durgut ise "Fidan gibi oğlumu toprağın altına koydum. Cezası bu mu olacaktı? Bu karar evimize yeniden ateş düşürdü. Bu bize göre ceza değil ödül. İnsan canı hele ki bir çocuğun canı bu kadar ucuz olmamalı. Biz oğlumuzun mezarına nasıl gideceğiz?" dedi.