Öldüren yumruğa 25 yıl hapis istendi

Antalya'da 12 Ekim tarihinde attığı yumrukla çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'nın (29) ölümüne neden olan boksör Kıvanç Şensöz'ün (31) 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası ile yargılanması talep edildi. Savcı görüntülerde yerde baygın halde yatan Yıldırıcı'yı tekmeleyen Şensöz'e haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını talep etti. Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, görüntüleriyle Türkiye'yi ayağa kaldıran olayın nasıl yaşandığı ayrıntılı olarak anlatıldı.İddianamede boksör Kıvanç Şensöz'ün yabancı uyruklu eşi Dara Şensöz ile birlikte sosyal medya üzerinden çiçek satışı işiyle uğraştıklarına yer verildi. Çiçek satış fotoğraflarında Dara Şensöz'ün çiçeklerle çekilmiş fotoğrafının Eşref Yunus Yıldırıcı'nın sosyal medya hesabında kullanılmasının ardından Kıvanç Şenöz'ün, Eşref Yunus Yıldırıcı'yı arayıp tehdit ettiği belirtildi. 12 Ekim tarihinde Eşref Yunus Yıldırıcı özür dilemek için Şensöz ile buluştu. Bu sırada Şensöz, bir anda yumruk atarak Yıldırıcı'yı yere düşürdü. Komaya giren ve yerden kalkamayan Yıldırıcı beyin travması sonucu hayatını kaybetti.