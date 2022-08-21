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Giriş Tarihi: 21.8.2022 16:56

Öldürme Arzusu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Death Wish - Öldürme Arzusu filmi bu akşam TV’de!

2018 yılında vizyona giren Öldürme Arzusu filmi, bu akşam Kanal D ekranlarında film severlerle buluşacak. Başrolünde Bruce Willis’in yer aldığı filmde, görsel efektler dikkat çekiyor. Aksiyon, dram ve suç türündeki filmin konusu ve oyuncu kadrosu sinemaseverler tarafından merak ediliyor. Peki; Öldürme Arzusu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Öldürme Arzusu filmi oyuncu kadrosu ve hikayesi…

Öldürme Arzusu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Death Wish - Öldürme Arzusu filmi bu akşam TV’de!

Yönetmen koltuğunda Eli Roth'un oturduğu, senaryosunu Joe Carnahan ile Brian Garfield'in kaleme aldığı Öldürme Arzusu filmi, bu akşam saat 20.00'da Kanal D ekranlarında olacak. Orijinal adı Death Wish olan filmde, başarılı bir travma cerrahı olan Paul Kersey'in hayatı anlatılırken hayatını tamamen değiştiren olaylarla karşılaştığı serüven, izleyenlerin beğenisine sunulacak. Peki; Öldürme Arzusu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte filme dair tüm merak edilenler…

ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİ KONUSU

Başarılı bir travma cerrah olan Paul Kersey, hayatını ölüm döşeğindeki, vurulmuş, bıçaklanmış insanlarla uğraşarak geçirmektedir. Stresli işinden sıyrıldığında ise sevgi dolu bir aile babasıdır. Kızı ve eşiyle mutlu bir hayat süren adam için bu düzen bir trajedi ile değişiverir. Evine düzenlenen saldırı sonrası eşi ölmüş, kızı ise komada yaşam mücadelesi vermektedir. Hayatını tamamen değiştiren bu olaydan sonra Paul, mesleki yeteneğini de kullanarak adeta bir ölüm makinesine dönüşür. Paul ne pahasına olursa olsun intikamını almaya kararlıdır...

ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİ OYUNCULARI

  • Bruce Willis
  • Vincent D'Onofrio
  • Dean Norris
  • Elisabeth Shue
  • Camila Morrone
  • Dean Norris
  • Beau Knapp
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Öldürme Arzusu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Death Wish - Öldürme Arzusu filmi bu akşam TV’de!
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