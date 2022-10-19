Öldürmeden önce keşif yapmış

Kocaeli'nde Ömer Sorguç'un (25), boşanma aşamasındaki eşi Beyza Sorguç (23) ile kayınpederi Şahin Kılıç'ı öldürdüğü olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Ömer Sorguç'un olaydan 3 gün önce ailenin yaşadığı binanın önünde ve çevresinde keşif yaptığı, ayrıca ailenin yaşadığı sokakta bulunan bir otelde konakladığı öğrenildi. Olay günü baba ve kızın, Ömer Sorguç'un tehdit mesajları üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne gittikleri, evlerine döndükleri sırada öldürüldüğü öğrenildi. Şahin Kılıç ile kızı Beyza Sorguç'un cenazelerinin bugün İstanbul Silivri'de toprağa verileceği bildirildi. Şüpheli Ömer Sorguç, emniyetteki işlemlerinin ardından dün öğle saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Sorguç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.