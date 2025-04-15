Öldürmek istediği yerde ölmüştü! Tehdit cinayetine müebbet talebi

Korkunç cinayet, geçtiğimiz yıl Esenyurt'a bağlı Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Fahrettin Ö., aralarında alacak-verecek meselesinden husumet bulunan Muhammed Burak Tatlıdede'yi silahlı saldırıda öldürdü. Yanında bulunan Alican B. ise yaralandı. Olay yerinden kaçan katil zanlısı Fahrettin Ö., İstanbul dışına çıkarak izini kaybettirdi. Bir süre sonra ise Antalya'ya gitmek isterken Bursa'da yakalandı. İstanbul'a getirilerek ifadesi alınan katil zanlısı, "Olayın yaşandığı mahallede kuaför dükkânım var. Muhammed sürekli dükkânıma gelerek beni tehdit ediyordu. 7-8 ay önce iş yerime pompalı tüfekle saldırdı. Bu nedenle tutuklanıp cezaevine girmişti." dedi.

ÖLDÜRMEK İSTEDİĞİ YERDE ÖLDÜ

Fahrettin Ö. ifadesini şöyle sürdürdü: "Cezaevinden çıktıktan sonra tehditlerine devam etti. Bugün de kuaför dükkânıma gelerek tehditler savurdu. Bunun üzerine yanımda bulunan silahla rastgele ateş etmeye başladım. Burak yere düşünce olay yerinden yaya olarak kaçtım. Silahı, telefonumu ve kimliğimi yol kenarına attım. Sonra da bir taksiye binerek Antalya'ya gitmek üzere yola çıktım. Bursa'ya geldiğimizde taksi şoförü yorgun olduğunu ve devam edemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine başka bir taksiye binerek yolumuza devam ettik. Kuzey gişelere geldiğimizde yakalandım."

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayete ilişkin olarak başlattığı soruşturmayı tamamladı. Cumhuriyet savcısı hazırladığı fezlekede Fahrettin Ö.'nün, 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından müebbet ve 21 yıla kadar hapsini talep etti. Fezleke iddianame düzenlenmesi amacıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.