“Öldürmek istemedim, pişmanım” dedi, ağırlaştırılmış müebbet aldı

17 Ocak tarihinde Şahinbey ilçesinin Yeditepe mahallesindeki evlerinde 2 çocuğunun gözü önünde eşini başına silahla ateş ederek öldürmekten Gaziantep'te 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Eyüp Turan Karabağ'ın karar duruşması görüldü. Davaya maktul yakınları ve avukatları, sanık avukatları ile Kadın Hakları Savunma Derneği üyeleri katıldı. Mahkemede, pedagog eşliğinde alınan ifadesi dinletilen çocukların annelerinin babaları tarafından gözleri önünde öldürüldüğünü söylemesi dikkat çekti. Görüntülerin ardından son sözü istenilen ve duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS üzerinden katılan sanık Eyüp Turan Karabağ ise, "Ben karımı öldürmek istemedim. Çok pişmanım" dedi. Sanık, maktul ve diğer taraflar ile avukatların savunmalarını son kez dinleyen mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanık Eyüp Turan Karabağ'a kasten adam öldürmek suçundan ağırlaştırmış müebbet cezası verdi. Mahkeme verilen cezada indirim yapmadı.

OLAY

17 Ocak 2024 tarihinde Şahinbey ilçesinin Yeditepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Eyüp Turan Karabağ (34) tartıştığı eşi Bahar Karabağ'ı (31) tabanca ile kafasına ateş ederek öldürmüştü. Çocuklarının gözü önünde katledilen genç kadının cenazesi gözyaşları arasında Yeşilkent mezarlığında toprağa verilirken, katil zanlısı koca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.