Öldürülüp asitle yok edilen Nurhan Ör davasında savcı mütalaa verdi

Geçtiğimiz yıl kaçırılan Herekeli ünlü halıcı Nurhan Ör'ü asit dolu varilde eriterek öldüren katil zanlıları için istenen cezalar belli oldu. Davanın üçüncü duruşması bugün Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Hakim karşısına çıkan tutuklu sanıklar Işık Eren, Ahmet Toraman, Bahadır Toraman, Ceyhun Azak, Emrah Dakal ve Ferdi Gün hakkında, Cumhuriyet Savcısı ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulundu.

SÜLFİRİK ASİTLE YOK ETTİLER

Savcı mütalaasında; sanıklar Işık Eren, Ahmet Toraman, Bahadır Toraman, Ceyhun Azak, Emrah Dakal ve Ferdi Gün'ün, maktul Nurhan Ör'ü önceden planlayarak kaçırdıklarını, cebir ve tehditle senet imzalatmayı amaçladıklarını, ardından maktulü öldürerek cesedini sülfürik asitle yok ettiklerini belirtti. Olayın uzun süreli bir planlama sonucunda gerçekleştirildiği, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri, ayrıca cinayetle ilgili kullanılacak malzemelerin olaydan bir gün önce temin edildiği ifade edildi.

KARAR İÇİN ERTELENDİ

Mütalaada, sanıkların "tasarlayarak kasten öldürme", "cebir, tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "silahla birden fazla kişi tarafından yağmaya teşebbüs" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edilirken, Ceyhun Azak ve Ferdi Gün hakkında ayrıca ruhsatsız silah bulundurmak suçundan da ceza istendi. Savcı, olayda kullanılan çeşitli delillerin müsaderesi, bazı eşyaların imhası ve sanıkların Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi gereğince belli haklardan yoksun bırakılmalarını da mütalaasında mahkemeye iletti. Mahkemenin karar duruşması için ileri bir tarih belirlemesi bekleniyor.