Öldürün talimatını o isim vermiş! Üsküdar’daki kozmetik firması sahibi sokak ortasında katledilmişti...

CİNAYET TALİMATINI 'OSMAN' KODLU KİŞİ VERMİŞ...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, cinayetin talimatını "Osman" kod adlı Boran Deniz verdi. Deniz'in, gençleri lüks yaşam ve para vaadiyle kendi kurduğu "Haşhaşiler" isimli örgüte kattığı ve bu cinayeti de bu yeni yapılanma kapsamında planladığı kaydedildi. İddianamede, Boran Deniz'in "Azatlar" suç örgütü lideri Serhat Azat ile bağlantılı olduğu da belirtiliyor.

O DEHŞET ANLARI KAMERADA!

