Ölen akrabaları ile birlikte yaşıyorlar, su bile içiriyorlar! "Onları ölü değil hasta olarak görüyoruz"

Derileri ve etleri, formaldehit ve sudan oluşan bir kaplama sayesinde ölümden birkaç gün sonra başlayan çürüme ve bozulmaya karşı korunuyor. Koku çok güçlü olduğundan aile, kokuyu maskelemek için kurutulmuş bitkileri cesedin yanında saklıyor.

Torajan halkında vefat eden birinin vücudunun iyi korunmasının o aileye şans getirildiğine inanılıyor. Bu nedenle aileler, ölenlerin mümkün olan en iyi durumda kalmasını sağlamak için büyük çaba gösterir.