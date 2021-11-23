Haberler Yaşam Haberleri Ölen sürücüye trafik cezası kesildi! Otoparktaki araca ceza
Giriş Tarihi: 23.11.2021 12:35 Son Güncelleme: 23.11.2021 12:39

Ölen sürücüye trafik cezası kesildi! Otoparktaki araca ceza

ARZU KAYA ARZU KAYA
Ölen sürücüye trafik cezası kesildi! Otoparktaki araca ceza

İstanbul Maltepe'de akıl almaz bir trafik cezası kesildi. İki yıl önce hayatını kaybeden Zafettin Azman'a aracına trafik cezası kesildi. Üstelik Azman'ın aracı da seyir halinde değil otoparkta duruyordu. Vefat eden babasına gelen trafik cezasıyla şoke olan Üstün Azman soluğu adliyede aldı. Hakimlik, "İhlalin ne olduğu ifade edilmedi, ölüye de ceza kesilemez" diyerek 144 liralık cezayı iptal etti. Duyanları şaşkına çeviren olayın ardından ailenin avukatı Berk Bahadır, kararı SABAH'a değerlendirdi ve "Bizim kararımız emsal oluşturmuştur" dedi.

Trafik ihlali yapan araç sahiplerine kesilen ceza olağan. Ancak Zafettin Azman'a kesilen ceza olağan dışıydı. Çünkü ceza kesilen kişi hem 2 yıl önce hayatını kaybetmiş, hem de aracı seyir halinde değil otoparkta duruyordu. İlginç olayın adresi İstanbul Maltepe. 2 yıl önce vefat eden Zafettin Azman'ın aracı park halinde evinin önünde duruyordu. Ancak Maltepe D-100 karayolunda trafik ihlali yaptığına dair bir ceza yedi. 144 liralık ceza makbuzu vefat eden adamın ailesine ulaştı. Aile neye uğradığını şaşırdı.

ŞOKE EDEN CEZA

Hem vefat eden babasına ceza kesilmesi, hem de park halindeki araç trafik ihlali yaptığı için şoke olan Üstün Azman soluğu adliyede aldı. Avukatı Berk Bahadır aracılığı ile cezanın iptali için Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuruda bulundu. Zafettin Azman'ın 19 Aralık 2019 tarihinde vefat ettiğini, ölen kişiye ceza yazılamayacağını belirten mirasçısı olan oğlu Üstün Azman, trafik cezasının iptal edilmesini talep etti.

"KABAHAT İHLALİ YOK, ÖLÜYE CEZA KESİLEMEZ"

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği yaptığı incelemenin ardından, idari para cezası karar tutanağında kabahatin ne olduğunun açıklanmadığını belirtti. İhlalin ne olduğunun ifade edilmediğini kaydeden hakimlik, "trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak" şeklinde kanun maddesi yazıldığını ve kabahat fiilinin açıklanmadan genel bir ifade kullanıldığını belirtti. Ölüye de ceza kesilemeyeceğinden bahisle cezanın hukuka aykırı olduğunun altını çizen hakimlik verilen cezayı kaldırdı.

"BİZİM KARARIMIZ EMSAL"

İlginç olayın ardından ailenin avukatı Berk Bahadır kararı SABAH'a değerlendirdi. Araç sahibi Zafettin Azman'ın 2 yıl önce vefat ettiğinin altını çizen Bahadır, "Kendisinin aracı otoparkta durmakta ve kimse aracına binmemekteyken, trafik işaretlerine uymamaktan ölüye trafik cezası gıyabında kesildi. Bu durumla ilgili vefat edenin mirasçıları, durumdan ölüye trafik cezası tebliğ edilmesiyle haberdar olup tarafıma dava açılması için başvurdu. Vatandaşlar bu konuda mutlaka haklarını arasınlar ve konusunda uzman avukatlarla itirazlarını sunsunlar. Bizim kararımız emsal oluşturmuştur. Ve emsal karar olması açısından önemlidir" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Müslüme'nin ölümünde son dakika haberi: Şok sözler çarpıcı detay! Herkes onu ararken...
Son dakika: Bulgaristan’da trafik kazasında 46 kişi yanarak öldü
Son dakika: Düşük emekli maaşlarına seyyanen zam masada
SON DAKİKA | Asgari ücret 2022'de bir ilk yaşanacak: Destek doğrudan işçinin hesabına yatacak!
Son dakika: Trabzonspor için flaş sözler! "Galiba bu yıl..." Vitor Hugo-Dicko pozisyonu için ne dediler?
136 ünlü diken üstünde! Tapuda skandal!
Türkiye’nin yaptığı gemi anlaşması Yunan medyasında: Bu gidişle iflas edeceğiz
Müslüme neden ve nasıl öldü, Müslüme'ye ne oldu? Tüm Türkiye'yi ölümüyle yasa boğan Müslüme Yağal olayında son dakika gelişmesi!
TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit yerli motor müjdesi! Tarih verdi...
Altın gram fiyatı için göstergeler kırmızı oldu! Altın fiyatları için düşüş sürecek mi? Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ölen sürücüye trafik cezası kesildi! Otoparktaki araca ceza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA