Ölen sürücüye trafik cezası kesildi! Otoparktaki araca ceza

Trafik ihlali yapan araç sahiplerine kesilen ceza olağan. Ancak Zafettin Azman'a kesilen ceza olağan dışıydı. Çünkü ceza kesilen kişi hem 2 yıl önce hayatını kaybetmiş, hem de aracı seyir halinde değil otoparkta duruyordu. İlginç olayın adresi İstanbul Maltepe. 2 yıl önce vefat eden Zafettin Azman'ın aracı park halinde evinin önünde duruyordu. Ancak Maltepe D-100 karayolunda trafik ihlali yaptığına dair bir ceza yedi. 144 liralık ceza makbuzu vefat eden adamın ailesine ulaştı. Aile neye uğradığını şaşırdı.

ŞOKE EDEN CEZA

Hem vefat eden babasına ceza kesilmesi, hem de park halindeki araç trafik ihlali yaptığı için şoke olan Üstün Azman soluğu adliyede aldı. Avukatı Berk Bahadır aracılığı ile cezanın iptali için Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuruda bulundu. Zafettin Azman'ın 19 Aralık 2019 tarihinde vefat ettiğini, ölen kişiye ceza yazılamayacağını belirten mirasçısı olan oğlu Üstün Azman, trafik cezasının iptal edilmesini talep etti.

"KABAHAT İHLALİ YOK, ÖLÜYE CEZA KESİLEMEZ"

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği yaptığı incelemenin ardından, idari para cezası karar tutanağında kabahatin ne olduğunun açıklanmadığını belirtti. İhlalin ne olduğunun ifade edilmediğini kaydeden hakimlik, "trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak" şeklinde kanun maddesi yazıldığını ve kabahat fiilinin açıklanmadan genel bir ifade kullanıldığını belirtti. Ölüye de ceza kesilemeyeceğinden bahisle cezanın hukuka aykırı olduğunun altını çizen hakimlik verilen cezayı kaldırdı.

"BİZİM KARARIMIZ EMSAL"

İlginç olayın ardından ailenin avukatı Berk Bahadır kararı SABAH'a değerlendirdi. Araç sahibi Zafettin Azman'ın 2 yıl önce vefat ettiğinin altını çizen Bahadır, "Kendisinin aracı otoparkta durmakta ve kimse aracına binmemekteyken, trafik işaretlerine uymamaktan ölüye trafik cezası gıyabında kesildi. Bu durumla ilgili vefat edenin mirasçıları, durumdan ölüye trafik cezası tebliğ edilmesiyle haberdar olup tarafıma dava açılması için başvurdu. Vatandaşlar bu konuda mutlaka haklarını arasınlar ve konusunda uzman avukatlarla itirazlarını sunsunlar. Bizim kararımız emsal oluşturmuştur. Ve emsal karar olması açısından önemlidir" dedi.