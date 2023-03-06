Ölenle öldüren eşit kusurluymuş! Cinayet gibi kazaya bir garip rapor

Cinayet gibi kaza, trafik kazalarıyla sık sık gündeme gelen Kadıköy Bağdat Caddesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Geçen yıl aralık ayında kaldırımda park halinde duran aracına doğru yürüyen Yusuf Aktaş'a(52) hızla gelen bir araç çarptı ve kaçtı.

İHBAR KIZ ARKADAŞINDAN GELDİ

Aktaş'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin 112 Acil Servis Hattı'na bir telefon geldi ve telefondaki ses, erkek arkadaşı olan avukat Alp Endersoy'un (30) kazanın sorumlusu olduğu ihbarını yaptı. Gözaltına alınan avukat Endersoy, "Sorumlu olduğum müvekkillerim var ve onlar mağdur olacak. Araç arkadaşıma aitti. Bana baskı yaptı ve geri dönersem ikimizi de öldüreceklerini söyledi. O yüzden dönmedim" dedi. "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.

"HIZLI, GÖZ ÖNÜNE ALMADIKLARI VAR, ÖZEN GÖSTERMEDİ, KAÇTI"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dosya trafik bilirkişisine gönderildi. Bilirkişi hazırladığı raporda sürücünün hızlı bir şekilde seyir halinde olduğunu, olay günü yağmur yağdığını ve zeminin ıslak olduğunu belirterek, "Sürücü, kendisini yol içinde durmaya zorlayabilecek durum olabileceğini göz önüne alarak seyir etmeliydi. Gerekli dikkat ve özeni göstermedi. Olay mahallinde durarak kazada ölen, yaralanan varsa sorumluluğun saptanmasındaki kanıt ve izlerin durumunu değiştirmemeliydi" dedi. Birçok kuralı ihlal ettiğini kaydetti.

"ÖLENLE ÖLDÜREN ASLİ KUSURLU" DEDİ

Hayatını kaybeden Yusuf Aktaş'la ilgili de değerlendirme yapan bilirkişi, Aktaş'ın yolun karşısına geçmek için olay yerine 52 metre uzaklıktaki trafik ışıklarının bulunduğu noktadaki yaya geçidinden yayalar için yeşil ışık yandığında geçmesi gerekirken, trafiğin aktif olduğu yola can güvenliğini sağlamadan dikkatsizce girdiğini kaydetti. Ölenle öldürenin eşit ve asli kusurlu olduğunu belirtti.