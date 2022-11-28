Olimpos Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Olimpos’ta Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Nereye Gidilir?

Olimpos gezilecek yerler Antalya'nın diğer yerleri gibi çok çeşitlidir. Hatta Olimpos Kaş arası gezilecek yerler, bahsedilen çeşitliliğe örnek verilebilir. Bu çeşitlilikten de anlaşacağı üzere Olimpos nerede sorusu netlik kazanmıştır. Tarihin ve doğanın birlikte hareket ettiği bu yerde gezmek için Olimpos'a nasıl gidilir gibi bir soruya yanıt aramalıyız. Çünkü bu özellikteki bir yeri gezmek için başlangıcın Olimpos olması gerekir. Sonraki adımda Olimpos'ta nereye gidilir ya da gidilmez konusu düşünülebilir.

Olimpos Gezilecek Yerler

Olimpos denilince akla Antalya gelir. Antalya'da malum hem tatili hem de tarihi çağrıştıran bir ildir. Olimpos'ta Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı bir yerleşim yeridir. Bu sebeple Antalya'nın bahsedilen özelliğini de almıştır. Olimpos'un gezilecek yerlerinde ilk olarak Olimpos Antik Kenti gelir. Olimpos Antik Kentini görmeye gidenler Roma zamanındaki yaşam kalıntılarıyla karşılaşır. Diğer bir gezilecek yer ise plajlardır. Yine Olimpos plajı da gidilmesi gereken yerlerdendir. Olimpos ağaç evini görmeden gitmek elbette olmaz. Çünkü tabiatla bütüncül bir atmosfere sahiptir.

Olimpos'ta Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler?

Olimpos'u gezerken her anı fotoğraflanabilir. Başınızı nereye çevirirseniz çevirin ya denizin mavisiyle ya da dağların yeşilliğiyle karşılaşırsınız. Bunlar fotoğraflanacak en özel karelerdir. Başka bir açıdan bakıldığında insanlar, tarihi yerlerde de çok fazla fotoğraf çekmeyi severler. Olimpos buna imkân tanıyan bir yerdir. Olimpos Ceneviz kalesi, Rhodiapolis Antik Kenti, Olimpos liman anıt mezarlığı, Olimpos ören yeri, Adrasan kalesi ve Korydalla Antik Kenti hem gezilebilecek hem de fotoğraf çekilebilecek tarihi yerlerdir.

Olimpos'ta Nereye Gidilir?

Olimpos'ta gidilecek diğer seçenekler, plajlar ve koylardır. Çünkü Olimpos denizin, kumsalın, plajların ve koyların ana merkezinde olan bir yerdir. Olimpos'ta bir yerlere gitmek için insanlara alternatif olacak yerler vardır. Bunlar: Olimpos plajı, Çıralı plajı, Adrasan koyu, Beydağları Sahil Milli Parkı, Akseki koyu, Balıkçı koyu, Papaz iskelesi ve Porto Ceneviz koyu gibi yerlerdir.