Olimpos Kamp Alanları- Olimpos’taki En İyi Kamp Alanları Hangileri, Nerede ve Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir?

Olimpos kamp alanları, yeşilin her bir tonunun görülebileceği eşsiz güzellikte mekanlardır. Türkiye'nin neredeyse en çok ziyaret edilen bölgesi olan Olimpos'ta yapılabilecek pek çok aktivite bulunur. Bu aktiviteler arasında ise kamp olmazsa olmazdır. Daha önce Olimpos'a gidip kamp yapmamış olanlar, Olimpos kamp alanlarını önceden araştırmalı ve Olimpos'taki en iyi kamp alanlarını bulmalıdır. Daha sonrasında bulduğu kamp alanlarına nasıl gidileceğini araştırmalıdır.

OLİMPOS KAMP ALANLARI

Çıralı Plajı Kamp Alanı: Yeşilin doğallığı ve mavinin berraklığı arasında kamp yapmak isteyen bireylerin vazgeçilmez yerlerinden bir tanesi Çıralı plajı kamp alanıdır. Sahil boyunca bulunan birkaç özel işletme bulunmaktadır. Tuvalet, soyunma kabini, elektrik, şezlong ve şemsiye ihtiyaçları bulunmamaktadır. Bu ihtiyaçların özel işletlemelerden karşılanması gerekir. Dileyenler kendi çadırlarını getirip burada ücretsiz bir şekilde kamp yapabilirler. Olimpos Antik Kenti Kamp Alanı: Antalya'nın ikinci büyük liman kenti olan Olimpos tarihine şahitlik etmek isteyn bireylerin tercih ettiği bir kamp alanıdır. Olimpos milli Parkı- Beydağları sınırında yer alan Olimpos Antik Kenti'nin çevresinde çadır kurulabilecek alanlar mevcuttur. Antik Kent yapısına zarar verebilecek yerlerde kamp yapmak yasaktır ancak çevrede yer alan ücretli ve ücretsiz alanlarda kamp yapılabilmektedir. Olimpos Plajı Kamp Alanı: Antalya'nın en güzel bölgelerinden bir tanesi olan Olimpos plajında da kamp, pikinik ve doğa yürüyüşü gibi etkinlikler yapabilirsiniz. Yalnız burada şezlonga ve şemsiye imkanı yok. Ancak özel işletmelerin şezlonglarını ve şemsiyelerini kiralayabilirsiniz. Olimpos Plajı etrafında bungalov ve kamp alanı için özel işletmeler bulunmaktadır. Bu işletmelerde tuvalet, duş, elektrik ve sıcak su imkanlarını bulabilirsiniz.

OLİMPOS KAMP ALANLARI NEREDE?