Giriş Tarihi: 30.8.2022 00:51Son Güncelleme: 30.8.2022 00:51
Olimpos Kamp Alanları- Olimpos’taki En İyi Kamp Alanları Hangileri, Nerede ve Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir?
Olimpos; enfes plajları, kayalık alanları ve ormanları ile adeta kampçılar için bulunmaz bir nimettir. Çevresinde ücretli ücretsiz pek çok kamp alanı bulunur. Olimpos kamp alanları, çoğu kampçının gitmek ve orada kamp yapmak istediği türdendir. Mavi ve yeşilin muhteşem uyumuna ev sahipliği yapan Olimpos hakkında, kampçıların arama motorlarında en çok araştırdığı konular; Olimpos kamp alanları, Olimpos’taki en iyi kamp alanları hangileri ve nasıl gidilir gibi konulardır.
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Olimpos kamp alanları, yeşilin her bir tonunun görülebileceği eşsiz güzellikte mekanlardır. Türkiye'nin neredeyse en çok ziyaret edilen bölgesi olan Olimpos'ta yapılabilecek pek çok aktivite bulunur. Bu aktiviteler arasında ise kamp olmazsa olmazdır. Daha önce Olimpos'a gidip kamp yapmamış olanlar, Olimpos kamp alanlarını önceden araştırmalı ve Olimpos'taki en iyi kamp alanlarını bulmalıdır. Daha sonrasında bulduğu kamp alanlarına nasıl gidileceğini araştırmalıdır.
OLİMPOS KAMP ALANLARI
Çıralı Plajı Kamp Alanı: Yeşilin doğallığı ve mavinin berraklığı arasında kamp yapmak isteyen bireylerin vazgeçilmez yerlerinden bir tanesi Çıralı plajı kamp alanıdır. Sahil boyunca bulunan birkaç özel işletme bulunmaktadır. Tuvalet, soyunma kabini, elektrik, şezlong ve şemsiye ihtiyaçları bulunmamaktadır. Bu ihtiyaçların özel işletlemelerden karşılanması gerekir. Dileyenler kendi çadırlarını getirip burada ücretsiz bir şekilde kamp yapabilirler.
Olimpos Antik Kenti Kamp Alanı: Antalya'nın ikinci büyük liman kenti olan Olimpos tarihine şahitlik etmek isteyn bireylerin tercih ettiği bir kamp alanıdır. Olimpos milli Parkı- Beydağları sınırında yer alan Olimpos Antik Kenti'nin çevresinde çadır kurulabilecek alanlar mevcuttur. Antik Kent yapısına zarar verebilecek yerlerde kamp yapmak yasaktır ancak çevrede yer alan ücretli ve ücretsiz alanlarda kamp yapılabilmektedir.
Olimpos Plajı Kamp Alanı: Antalya'nın en güzel bölgelerinden bir tanesi olan Olimpos plajında da kamp, pikinik ve doğa yürüyüşü gibi etkinlikler yapabilirsiniz. Yalnız burada şezlonga ve şemsiye imkanı yok. Ancak özel işletmelerin şezlonglarını ve şemsiyelerini kiralayabilirsiniz. Olimpos Plajı etrafında bungalov ve kamp alanı için özel işletmeler bulunmaktadır. Bu işletmelerde tuvalet, duş, elektrik ve sıcak su imkanlarını bulabilirsiniz.
OLİMPOS KAMP ALANLARI NEREDE?
Çıralı Plajı Kamp Alanı: Türkiye'nin turizm cenneti Antalya'nın Kemer ilçesinde yer alan Çıralı Plajı Kamp alanı Antalya merkeze 70 km uzaklıkta yer alır. Çıralı'ya toplu taşıma ile gitmek isteyenler Antalya otogarından öncelikle Kumluca otobüsüne binmeli daha sonra aktarma yaparak Finike ya da Kaş otobüslerine binmelidir. Özel araç ile Çıralı Kamp alanına gitmek isteyenler Antalya- Kemer- Kumluca istikametinden Çıralı'ya ulaşabilir.
Olimpos Antik Kenti Kamp Alanı: Toplu taşıma ile Olimpos Antik Kenti'ne gitmek isteyenler Antalya otogarından Kumluca- Finike- Kaş- Fethiye otobüslerine binmelidir. Sonrasında ise Olimpos kavşağında inip Olimpos minibüslerine binmelidir. Özel araç ile Olimpos Antik Kenti kamp alanına gitmek isteyenler Antalya içinden Kemer yönüne sapıp Kumluca- Finike- Kaş yönüne doğru ilerlemelidir.
Olimpos Plajı Kamp Alanı: Altın gibi sahili ve berrak surları ile pek çok turistin denizine girmek istediği yerlerden birisi Olimpostur. Buraya yalnızca deniz sporları için değil kamp yapmak için de yerli ve yabancı pek çok turistin geldiği bilinir. Olimpos Plajı Kamp alanına toplu taşıma ile otogarlardan kalkan Kumluca- Finike- Kaş- Fethiye otobüslerine binerek gidebilirsiniz. Özel araç ile Olimpos Plajı kamp alanına gitmek isteyen bireyler Antalya içinden Kemer yönüne sapıp Kumluca- Finike- Kaş yönüne doğru ilerlemelidir.