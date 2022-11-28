Antalya denildiğinde ilk akla gelen eşsiz yerlerin başını Olimpos koyları çekiyor. Sizlerde sevdiklerinizle deniz, kum ve güneş üçlüsünün tadını çıkarmak istiyorsanız mutlaka Olimpos'un en güzel koyları için küçük bir seyahat planlamalısınız. Şimdiden tatil planlaması yapan onlarca kişi için hazırladığımız bu içeriğimizden Olimpos plajları ve koyları, Olimpos'ta denize girilecek en güzel yerler, gezilecek koylar ve plajlar hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
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Mavi ve yeşilin göz kamaştırıcı uyumuna şahit olabileceğiniz Olimpos, Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlıdır. Her yıl bahar başlangıcıyla birlikte yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlar. Görkemli koyları, saatlerce yüzülecek deniziyle herkesin ilgisini çeken bu yer kamp aşıklarına da hitap ediyor. Gerek tarihi noktaları gerek her türlü su sporuna açık bir konum olması nedeniyle macera aşıkları Olimpos'ta gezilecek koylar için şimdiden araştırmalara başlıyor. Sizlerde bu yaz deniz keyfini eşsizliğiyle tüm dünyayı büyüleyen bir yerde çıkarmak istiyorsanız mutlaka Olimpos'un en güzel koyları nelerdir öğrenmelisiniz.
Olimpos'ta Denize Girilecek Yerler
Olimpos koyları popülerliği ön planda olan yerler olsa da el değmemiş yapısıyla her insanı büyüleyebilecek tatil rotalarındandır. İster hafta sonu ister uzun uzadıya tatil rotaları için tercih edebileceğiniz bu yerde görülmeye şayan onlarca koy bulunuyor. Detaylı bir gezi planıyla mutlaka görmelisiniz dediğimiz ve kulaç atmaktan keyif alabileceğiniz yerler şunlardır: Adrasan Plajı, Çıralı Plajı, Karaöz sahili, Suluada, Porto Ceneviz Koyu, Korsan Koyu ve daha birçok koy. Daha detaylı bir şekilde ele almamız gereken bu Olimpos'un en güzel koyları birbirinden farklı konumlardadır. Bir kısmına şahsi aracınızla bir kısmına da tekne turlarıyla gidilebiliyor. Eğer sizlerde bu yılki tatilinizde deniz, kum ve güneş keyfini çıkarmayı hedefliyorsanız mutlaka Olimpos'ta denize girilecek yerler listenizi şimdiden hazır etmelisiniz.
Olimpos'ta Gezilecek Koylar
Olimpos deniz aşıklarına kendini cennette hissettiren yerlerin başında gelir. Birbirinden farklı, dokusuyla ve rengiyle göz kamaştıran bu koylar doğa ile baş başa olmayı hedefleyenlere hitap ediyor. Unutulmaz ve eğlence dolu bir tatil için Olimpos'ta ziyaret edilebilecek koyların en popülerleri şu şekildedir:
Adrasan Koyu: Sığ denizi ve yumuşacık kumuyla isminden söz ettiren Adrasan Koyu, Olimpos'un en popüler noktalarından biridir. Hal böyle olunca özellikle hafta sonları fazlasıyla kalabalık olabilir. Ancak sabah saatleri ve akşam üstleri mutlaka gidilmesi gereken koylardandır. Çocuklu aileler ve yüzme konusunda iddialı olmayan kişiler için ideal bir rotadır.
Korsan Koyu: Tekne turuyla kolay ulaşabileceğiniz Korsan Koyu mavinin her tonunu bir arada görebileceğiniz yerlerden biridir. Diğer koylara oranla daha küçük olan ve kızılçam ağaçlarının arasına saklanan bu koy kalabalıkta yüzmeyi sevmeyenlere hitap ediyor. Özellikle Antalya sıcağını sevmeyenler ağaçlarla çevrili bu özel yerde oldukça keyifli zaman geçirebilir.
Balıkçı Koyu: Adrasan Koyu'na yakınlığıyla bilinen Balıkçı Koyu'nun en bilindik özelliği binlerce balık çeşidini barındırmasıdır. Yüzerken bu küçük canlılara denk gelmeniz işten bile değil. Balıkçı teknelerinin sıralandığı koya tekne turuyla ulaşmanız mümkün. Dilerseniz Adrasan Koyu'ndan yüzerek de bu alana gelebilirsiniz. Bu alanda işletme bulunmadığı için yanınıza yiyecek almayı unutmayın.
Akseki Koyu: Dalış yapmayı seven kişilerin mutlaka görmesi gereken Akseki Koyu diğerlerine oranla fazla taşlık bir alan. Karayolu ile ulaşımın mümkün olmadığı koya giderken mutlaka gözlüklerinizi almalı denizde süzülen canlıları izlemelisiniz.
Sazak Koyu: Tekne turlarının yoğun yapıldığı koylardan olan Sazak, yüzmek isteyen her ziyaretçisine açık yerlerden biridir. Kamp içinde oldukça uygun olan alan yaz döneminde çok yoğundur ancak Sonbahar aylarında daha sakin olacaktır. Eğer kamp için bu alana gitmek istiyorsanız yanınıza tüm ekipmanları almayı ihmal etmeyin keza bölgede hizmet veren işletmeler bulunmuyor.
Kral Koyu: Zamanında kralların denize girdiği bir alan olduğu için bu ismi alan Kral Koyu yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bir sit alanıdır. Bu nedenle işletmelerin bulunmadığı koya tekneyle ya da özel aracınızla ulaşım sağlamanız mümkün.
Maden Koyu: Hem yüzeyim hem de trekking yapayım diyorsanız Maden Koyu tam sizlik. Taşlık plajıyla dikkat çeken Maden Koyu kamp seven kişilere de hitap ediyor. Koy Kemer ilçesine bağlı olduğu halde birçok turist bu bölgeyi de seviyor. Sahili taşlı olduğu için göz korkutsa da deniz içi kumlu olduğu için yüzme sevenler bu koyu da ziyaret edebilir.