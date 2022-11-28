Olimpos Plajları ve Koyları - Olimpos’ta Denize Girilecek En Güzel Yerler, Gezilecek Koylar ve Plajlar

Mavi ve yeşilin göz kamaştırıcı uyumuna şahit olabileceğiniz Olimpos, Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlıdır. Her yıl bahar başlangıcıyla birlikte yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlar. Görkemli koyları, saatlerce yüzülecek deniziyle herkesin ilgisini çeken bu yer kamp aşıklarına da hitap ediyor. Gerek tarihi noktaları gerek her türlü su sporuna açık bir konum olması nedeniyle macera aşıkları Olimpos'ta gezilecek koylar için şimdiden araştırmalara başlıyor. Sizlerde bu yaz deniz keyfini eşsizliğiyle tüm dünyayı büyüleyen bir yerde çıkarmak istiyorsanız mutlaka Olimpos'un en güzel koyları nelerdir öğrenmelisiniz.

Olimpos'ta Denize Girilecek Yerler

Olimpos koyları popülerliği ön planda olan yerler olsa da el değmemiş yapısıyla her insanı büyüleyebilecek tatil rotalarındandır. İster hafta sonu ister uzun uzadıya tatil rotaları için tercih edebileceğiniz bu yerde görülmeye şayan onlarca koy bulunuyor. Detaylı bir gezi planıyla mutlaka görmelisiniz dediğimiz ve kulaç atmaktan keyif alabileceğiniz yerler şunlardır: Adrasan Plajı, Çıralı Plajı, Karaöz sahili, Suluada, Porto Ceneviz Koyu, Korsan Koyu ve daha birçok koy. Daha detaylı bir şekilde ele almamız gereken bu Olimpos'un en güzel koyları birbirinden farklı konumlardadır. Bir kısmına şahsi aracınızla bir kısmına da tekne turlarıyla gidilebiliyor. Eğer sizlerde bu yılki tatilinizde deniz, kum ve güneş keyfini çıkarmayı hedefliyorsanız mutlaka Olimpos'ta denize girilecek yerler listenizi şimdiden hazır etmelisiniz.

Olimpos'ta Gezilecek Koylar

Olimpos deniz aşıklarına kendini cennette hissettiren yerlerin başında gelir. Birbirinden farklı, dokusuyla ve rengiyle göz kamaştıran bu koylar doğa ile baş başa olmayı hedefleyenlere hitap ediyor. Unutulmaz ve eğlence dolu bir tatil için Olimpos'ta ziyaret edilebilecek koyların en popülerleri şu şekildedir: