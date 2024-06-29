Ölü soyucu suç örgütüne darbe! Çete lideri polisi karşısında görünce ’Beni nasıl buldunuz’ dedi

POLİSİ KARŞISINDA GÖREN ÖRGÜT LİDERİ: "BENİ NASIL BULDUNUZ?"

Nitelikli Dolandırıcılık suçlarından 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve 2,5 yıldır da firari olan M.A.B.'nin İstanbul Ataşehir'de lüks bir villada saklandığını belirleyen Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri örgüt lideri M.A.B.'nin saklandığı villaya operasyon düzenledi. Baskın anında kolayca kaçabilmek için otoparka açılan gizli bir geçit yaptıran M.A.B. kendisini otoparkta bekleyen Bursa KOM özel ekibini karşısında görünce "Beni nasıl buldunuz" dedi. Gözaltına alınan M.A.B. ile olayla bağlantılı olarak Bursa ve İstanbul'da gözaltına alınan İ.Ç.(36), M.Ç.(43), H.İ.T.(40), Ş.D.(80), H.D.(42) isimli şahıslar Bursa İl Emniyeti Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Sorguları tamamlanıp Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığına sevkedilen şahısladan örgüt lideri M.A.B. ile İ.Ç.ve M.Ç. tutuklanırken H.İ.T., Ş.D. ve H.D. hakkında adli kontrol kararı verildi. Şahısların ev ve arabalarında yapılan aramalarda ortaya çıkan çok sayıda sahte kimlikler ile başkalarının üzerine alınmış GSM hatta el konuldu.