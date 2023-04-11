Ölü Yıkayana Ne Denir? Cenaze Yıkayan Kişiye Ne Ad Verilir?

Ölü yıkayana ne denir sorusu İslami konular kapsamında araştırılması gereken bir konudur. Ölü yıkayan kadına ne ad verilir sorusu da aklınıza gelebilir. Ölü yıkamayı kim yapar sorusu aynı zamanda genel kültür anlamında da araştırılan bir konudur. Cenazenin yıkanması halk içindeki ehil kişiler tarafından yapılabileceği gibi belediyeler tarafından da yapılır. Cenaze yıkayan kişiye ne denir sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Ölü Yıkayana Ne Denir?

Cenaze kefenlenmeden önce yıkanmalıdır. Söz konusu işlem farz-ı kifayedir. Yani bazı insanların yapması ile diğer Müslümanlar üzerinden yükümlülüğün kalkması kapsamında değerlendirilir. Yıkama işlemi genellikle belediyeler tarafından inşa edilen gasilhanelerde yapılır. Cenazenin yıkanması bir nevi, ölüye gusül abdesti aldırma işlemdir. Öldükten sonra dirilme inancı olan Müslümanlıkta cenazenin de temiz şekilde Allah'ın huzuruna gitmesi için yıkama işlemi yapılır.

Cenaze Yıkayan Kişiye Ne Denir?

Cenazeyi yıkayan kişilere gassal ismi verilir. Kelimenin anlamı "ölü yıkayan kişi" demektir. Gasilhane de gassaldan türemiş bir sözcüktür. Gasilhane de "ölü yıkanan yer" anlamına gelir. Cenaze yıkayan kişinin erkek ya da kadın olması, terimi değiştirmez. Kadın ve erkek cenaze yıkayanların her ikisi de gassal olarak isimlendirilir. Cenaze erkek ise erkek tarafından kadın ise de kadın gassal tarafından yıkanması gerekir. Yıkama işlemi yapıldıktan sonra kefenleme işlemine geçilir. Sonrasında ise cenaze namazı kılınır ve ölü gömülür.