Ölüdeniz Kamp Alanları - En İyi, Denize Sıfır Ölüdeniz Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler

Muğla ve ilçeleri son dönemde çadır kampları ve deniz tatili için birbirinden güzel koy ve sahillere ev sahipliği yapmaktadır. Ölüdeniz kamp alanları da bu bağlamda pek çok yerli ve yabancı turist için cazibe merkezi haline gelmektedir. Genellikle denize sıfır olan Ölüdeniz çadır kamp yerleri, yaz dönemi hem kamp yapmak hem de denize girmek isteyenlerin dikkatini çekmektedir. Çadır kurulacak yerler, Ölüdeniz kamp alanlarının sunduğu olanaklar kamp alanlarına gelmeden önce araştırılmalıdır.
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Muğla'nın pek çok ilçesinde kamp yapmaya uygun alanlar bulunmaktadır. Bunların en popülerleri ise Fethiye Ölüdeniz kamp alanlarıdır. Ölüdeniz gerek doğa ile bütünleşmiş denizi gerek sakinliği ile son döneme damgasını bulmuş turistik merkezlerdendir. Çadır kampına uygun koy ve alanları bulunması ile de pek çok kampçının uğrak mekanı haline gelmiştir. Daha önce Ölüdeniz'de kamp yapmayan bireyler de Ölüdeniz kamp alanları hakkında bilgi edinmek ve gitmek için kendilerine en uygun alanı bulmak isterler.
ÖLÜDENİZ KAMP ALANLARI
Ölüdeniz Kıdrak Tabiat Parkı: İçerisinde piknik yapmak, yürüyüş ve çadır kurmak için alanlar bulunan Kırdak Tabiat parkı içerisinde insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere alanlar bulunur. Kırdak Tabiat Parkı'na giriş ücretlidir. Özel araç ile ulaşım için Ölüdeniz'den Faralya Köyü istikametine doğru giden tabelaları takip etmek yeterlidir. Toplu taşıma için ise Fethiye merkezden kalkan dolmuşlar kullanılabilir.
DENİZE SIFIR ÖLÜDENİZ ÇADIR KAMP YERLERİ
Ölüdeniz Plajı Kamp Alanı: Muğa'nın en çok turist alan bölgelerinden birisi olan Ölüdeniz Plajı içerisinde tatil, çadır kampı, piknik ve karavan kampı yapılabilir. Trekking ve fotoğrafçılık açısından da oldukça verimli bir alan olan Ölüdeniz plajı'nda tuvalet, soyunma kabinleri ve duşlar mevcut. Araç ile giriş ve şezlong kiralama ücretli ancak onun dışında herhangi bir hizmet ücretli değil.
Belcekız Plajı Kamp Alanı: Deniz kenarında çadır kampı yapmak isteyen bireylerin son dönemde sıkça tercih ettiği mekanlardan bir tanesi Belcekız Plajı. Denizi oldukça temiz olan bu plaj kum değil taşlardan oluşur. İçerisinde duş, elektrik, market gibi ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz pek çok alan bulunan bu yere giriş ücretsiz.