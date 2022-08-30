Ölüdeniz Kamp Alanları - En İyi, Denize Sıfır Ölüdeniz Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler

Muğla'nın pek çok ilçesinde kamp yapmaya uygun alanlar bulunmaktadır. Bunların en popülerleri ise Fethiye Ölüdeniz kamp alanlarıdır. Ölüdeniz gerek doğa ile bütünleşmiş denizi gerek sakinliği ile son döneme damgasını bulmuş turistik merkezlerdendir. Çadır kampına uygun koy ve alanları bulunması ile de pek çok kampçının uğrak mekanı haline gelmiştir. Daha önce Ölüdeniz'de kamp yapmayan bireyler de Ölüdeniz kamp alanları hakkında bilgi edinmek ve gitmek için kendilerine en uygun alanı bulmak isterler.

ÖLÜDENİZ KAMP ALANLARI

Ölüdeniz Kıdrak Tabiat Parkı: İçerisinde piknik yapmak, yürüyüş ve çadır kurmak için alanlar bulunan Kırdak Tabiat parkı içerisinde insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere alanlar bulunur. Kırdak Tabiat Parkı'na giriş ücretlidir. Özel araç ile ulaşım için Ölüdeniz'den Faralya Köyü istikametine doğru giden tabelaları takip etmek yeterlidir. Toplu taşıma için ise Fethiye merkezden kalkan dolmuşlar kullanılabilir.

DENİZE SIFIR ÖLÜDENİZ ÇADIR KAMP YERLERİ