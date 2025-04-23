Ölüdeniz’de paraşüt kazası: 2 öğrenci pilot hayatını kaybetti

Fethiye'nin Dünyaca ünlü Babadağ yamaç paraşütü merkezinde saat 11.45 sıralarında bin 900 metre pistinden tandem (ikili) atlayış yapan amatör uçuş belgesi olan öğrenci pilot Tevfik T. (29) ile yine öğrenci pilot olan arkadaşı Mehmet Buğra S. (22) test uçuşu için havalandıktan kısa süre sonra paraşütlerinde meydana gelen kanat sorunu nedeniyle pistin alt kısmındaki kayalık alana düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

UMKE ve sağlık ekipleri paraşütün düştüğü yere kısa sürede ulaşırken, yapılan ilk müdahalelere rağmen pilot Tevfik T. ile yolcu Mehmet Buğra S. olay yerinde hayatını kaybetti.

Her 2 öğrenci pilotun Eskişehir'den Fethiye Ölüdeniz'e yamaç paraşütü eğitimleri almak üzere grupla geldikleri ve elim kaza sonucu hayatlarını kaybettikleri öğrenildi. Fethiye Cumhuriyet Savcılığı ve Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma sürüyor.