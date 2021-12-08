Ölüm belgesi nedir, nereden ve nasıl alınır? E-devlet ölüm belgesi sorgulama

Kişin hayatını kaybetmesi halinde ilgili resmi kurumlara ispat niteliği taşıyan bir belge olan ölüm belgesinin düzenlenmesi gerekmektedir. Bu belgede ölen kişinin adı, doğum yılı, ölüm saati, ölüm sebebi gibi bazı bilgiler mevcuttur. Bu noktada ölen kişinin yakınlarının ölüm belgesi adı verilen bu belgeyi temin etmesi gerektiğinden ölüm belgesi nereden alınır? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, ölüm belgesi nereden alınır? İşte cevabı…

ÖLÜM BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Ölüm belgesinin nereden alınacağı ölenlerin yakınları tarafından merak konusudur. Bu noktada ölen kişinin öldüğü yerin oldukça önemi vardır. Buna göre eğer kişi evinde hayatını kaybettiyse ölüm belgesi doktorlar tarafından düzenlenmektedir. Ancak hastaneden ölen bir kişi için nüfus müdürlüğüne müracaat etmek gerekebilir.

Öte yandan kişi ölmüş olmasına rağmen aile kütüğünde sağ olarak görülebilmektedir. Bu nedenle de geçmiş ölüm belgesi nereden alınır? Sorusu vatandaşların aklına takılmaktadır. Bu kişilerin ölüm olayını belirten belgenin yanı sıra ölüm tutanakları ile birlikte nüfus müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekmektedir.

Ölüm belgesi düzenlemeye ilişkin ayrıntılar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından şu şekilde yayımlanmıştır;

1- Ölüm resmi sağlık kurumlarında gerçekleşmiş veya cenaze resmi sağlık kurumuna getirilmiş ise, ölüm belgesi sağlık kurumunca düzenlenir ve kurumun müdür veya baştabibi tarafından tasdik edilir.



2- Ölüm, özel sağlık kuruluşlarında gerçekleşmiş ise, ölüme sebep olan hastalık esnasında tedavi eden tabibin verdiği ölüm belgesi varsa bu belge belediye tabibi, yoksa toplum sağlığı merkezi hekimi veya aile hekimi tarafından tasdik edilmek şartıyla geçerli olur. Tasdik işlemi elektronik ortamda da yapılabilir.



3- Ölümün sağlık kurumları dışında gerçekleşmesi durumunda ölüm belgesi cenazenin bulunduğu yerdeki belediye tabibi tarafından, belediye tabibi bulunmayan yerlerde toplum sağlığı merkezi hekimi yoksa aile hekimi tarafından, bunların bulunmaması halinde ise ölüm belgesi düzenleme yetkilisi tarafından verilir.



4- Ölüm belgesi düzenleme yetkilisi bulunmayan veya makul sürede ulaşılamadığı yerlerde ise bu belge jandarma karakol komutanları veya köy muhtarları tarafından verilir. Mesai saatleri dışında verilecek olan ölüm belgelerinin düzenlenmesi işi ilçe bazında, belediye tabibi, toplum sağlığı merkezi hekimi ve aile hekimlerinin dahil olduğu nöbet sistemi ile verilir. Bu nöbet listesi toplum sağlığı merkezlerince oluşturulur, mahalli mülki amir tarafından onaylanır. Nöbet listesi oluşturulurken coğrafi şartlar göz önünde bulundurularak ilçeler birleştirilebilir. Mesai saatleri dışında ölüm belgesi düzenlenmesine ilişkin nöbet, adli hizmet nöbetleri ile birlikte verilebilir. 112 acil sağlık istasyonu görevlileri vakaya gittiklerinde ölüm gerçekleşmiş ise doğrudan ölüm belgesi düzenleyebilir. Bu nöbet uygulamasında ihtiyaç duyulan lojistik hizmetler halk sağlığı müdürlüklerince verilir.



5- Ölüm belgesi düzenlenirken cenazenin kimliğine ilişkin gerekli inceleme ve araştırma yapılır. Bu kapsamda cenaze yakınlarından ölen kişiye ait nüfus cüzdanı/kimlik kartı aslını ölüm belgesini düzenleyen yetkililere göstermeleri istenir. Ölen kişinin nüfus cüzdanı/kimlik kartının bulunamaması durumunda ölen kişinin yakınlarından ölen kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarasının yazılı beyanı istenir. Ölen kişinin yakınlarından ölen kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarasının yazılı beyanı dışında nüfus kayıt örneği veya kimlik bilgilerine ilişkin başkaca bir belge istenmez.



6- Ölüm belgesi elektronik ortamda doldurulur. Ancak teknik sebeplerle kâğıt ortamında doldurulanlar beş iş günü içerisinde elektronik ortama aktarılır.

E-DEVLET ÖLÜM BELGESİ ALMA

Günümüzde e-devlet sistemi üzerinden bireyler hemen hemen her türlü işlemlerini sorunsuz bir biçimde halledebiliyor. Ancak ölüm belgesi yalnızca sağlık kurumları tarafından verilen bir belge olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bazen de kişilerin ölüm belgesine farklı sebeplerden dolayı ihtiyaç duyulmaktadır. Yazımızda daha önce de belirttiğimiz gibi böyle durumlarda nüfus müdürlüğünden resmi bir belge almak gerekmektedir.